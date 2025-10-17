Medalla Honorífica al valenciano Josep Lluís Barona
La Universidad de Alcalá de Henares reconoce al especialista en Historia de la Ciencia
El catedrático valenciano Josep Lluís Barona recibirá la Medalla Honorífica de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) el próximo 20 de octubre, en un acto a las 18.30 horas en el Paraninfo de la entidad, en el que especialista en Historia de la Ciencia de la Universitat de València (UV) y académico de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana dará una lección magistral bajo el título "Del humanismo, médico renacentista, a la medicina tecnológica".
El solemne acto académico lo abrirá el Rector de la UAH, el doctor José Vicente Saz. Continuará con la lectura del acta de concesión a cargo de José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly; y con la Laudatio de la profesora Dolores Ruiz Berdún.
La medalla se entrega después de una extensa trayectoria en el mundo de la investigación. Ha sido investigador visitante del Rochefeller Archive Centre (New York, 1996 y 2013) y de la Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel, Alemania, 1990) y profesor visitante de las Universidad de Oxford (1993, 2004-2006 y 2009), Universidad de Bergen (Noruega, 2007, 2008, 2011, 2013 y 2017), Investigador Salvador de Madariaga en el European University Institute (Florencia, Italia, 2011 y 2015). Profesor visitante del Institute of Research for Advanced Studies in Science and Technology (IROAST) de la Universidad de Kumamoto (Japón, 2016-2024) e investigador visitante del National Institute of Health and Nutrition (Tokyo, 2022-2023)
