Media hora de retraso y camisetas reivindicativas en la AVL

Mucho público, especialmente de cargos de PSPV y Compromís, y algo de demora en la apertura del curso académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana. El acto estaba convocado para las 11:30 horas, sin embargo, empezó con más de media hora de retraso debido a la complicada agenda de la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien había intervenido previamente en Villena, a casi 150 kilómetros de distancia, donde comenzó la jornada a las 9:30 horas.

Pero si algo hubo durante el evento fue reivindicación. La principal tuvo carácter verbal por parte de los parlamentos, sobre todo de la presidenta de la institución, Verònica Cantó. Claro que también la hubo en la indumentaria como mostró el diputado socialista en las Corts Benja Mompó, que lució una camiseta que decía: "El pitjor valencià és el que no es parla".