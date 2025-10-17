Morant "entiende" a las víctimas que piden que Mazón no acuda al funeral de Estado y Bernabé defiende que asistan "todos"

A doce días del funeral de Estado por las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre, la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha mostrado su comprensión hacia las asociaciones de afectados que han expresado su rechazo a la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el acto de homenaje.

Casi en paralelo, desde València, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha exhibido un tono más conciliador, remarcando la importancia de que el acto que organiza la propia delegación priorice el apoyo a las víctimas en un día "muy duro" para ellas, pero esquivando en todo momento entrar en el debate sobre la presencia de Mazón. Bernabé ha subrayado su deseo de que asistan "todas las administraciones" y ha destacado que hay otros "espacios para reivindicar".

Durante una visita a Villena, y a preguntas de este diario, Morant afirmó que "entiende" a las asociaciones de víctimas que no desean ver al jefe del Consell en el funeral, que se celebrará cuando se cumpla un año de la tragedia.

Y es que las asociaciones han sido contundentes. "Mazón no es bienvenido", declaró Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O. "Imagina tener al máximo responsable de la muerte de un familiar en su funeral", añadió Álvarez, quien considera que su presencia "magnificaría el dolor".

En esta línea, Morant señaló que el funeral "debe garantizar el respeto profundo" y que "no es una cuestión de ir, sino de estar con el sentimiento y la emoción adecuados". La ministra subrayó que "la Comunidad Valenciana y España le deben un funeral a las víctimas, donde las arropemos y compartamos su dolor".

Sobre la posible asistencia de Mazón, la líder socialista evitó pronunciarse directamente, pero lanzó un dardo político tras ser repreguntada: "Respeto lo que piensan las víctimas, y hasta lo entiendo. Yo no habría llegado al funeral de Estado, me hubiera ido a mi casa, pero no podemos esperar demasiado de Mazón", dejando caer que ella hubiese dimitido antes.

Bernabé llama a la calma

Por su parte, Bernabé ha tratado de calmar los ánimos y ha mostrado su confianza en que el funeral de estado de la dana estará "a la altura de las personas que más han sufrido", ya que ha asegurado que los familiares de las víctimas son "plenamente conscientes de que, dentro de su dolor, por encima de todo va a primar el recuerdo y el respeto".

Bernabé ha admitido que será "un día muy difícil y muy duro para todo el pueblo valenciano" porque "vamos a recordar el día más triste y catastrófico de la historia de nuestra comunidad". Un día, ha subrayado, para "rendir homenaje y honrar a las 229 personas que fallecieron". "Y en ese día, el único fin que tiene el Gobierno de España es acompañar a las familias. Es el espacio más adecuado para honrar, recordar y homenajear", ha recalcado, para trasladar su respeto a "todas las personas que tienen un sentimiento de dolor absoluto" y garantizar que estarán acompañadas "en todo momento" en el funeral que presidirán los Reyes.

Tras señalar que hay otros espacios para "reivindicar" las posiciones de cada uno, Bernabé ha explicado que las familias de víctimas le han transmitido que "son plenamente conscientes de que dentro de su dolor, por encima de todo, va a primar el recuerdo y el respeto a todas las víctimas".

Preguntada por si cree que Mazón debería asistir, ha rechazado hacer ninguna valoración al respecto y ha sostenido que espera que estén presentes "toda la ciudadanía, todos los medios de comunicación y todas las administraciones".

La delegada del Gobierno ha defendido que los 229 fallecidos "merecen por una vez" que todos los políticos estén "al otro lado", honrando su memoria y acompañando y "al servicio de las personas que más están sufriendo". "Cuanto más contribuyamos entre todos a que el 29 de octubre sea un día de recuerdo y de respeto, será todo mucho más fácil para las familias", ha abundado.

Además, Bernabé ha agradecido a la Generalitat que "se haya puesto a disposición" facilitando sus instalaciones para organizar el funeral en "un espacio simbólico para que las víctimas puedan tener un recuerdo a lo largo de toda su vida".

Encuesta

Morant también se refirió a la última encuesta de Prensa Ibérica, que sitúa al PP como la fuerza más votada en la Comunidad Valenciana con 34 escaños, por delante del PSPV (32), Vox (17) y Compromís (16).

Según la ministra, "a Mazón no le sonríe nada, el único que sonríe es él". En su opinión, "el 80 % de los vecinos de la Comunidad Valenciana piensa que debería haber dimitido, y el 92 % considera que no debería volver a presentarse como presidente de la Generalitat". Morant añadió que "es el político peor valorado de la Comunidad, con apenas un 1 % de aprobación, y vive en un mundo paralelo".

Las declaraciones llegan después de que Mazón esquivara este jueves en Las Cortes las preguntas del PSPV y Compromís sobre la gestión de la dana, centrando su intervención en los mismos sondeos que le dan ventaja electoral.

Morant concluyó su intervención asegurando que "esta anomalía democrática es insostenible y reclamó al jefe del Consell que "escuche a la calle y deje de vanagloriarse de las encuestas".

"Si hay que ir a una convocatoria electoral, el PSOE no tiene ningún miedo, diferencia de lo que le pasa al señor Mazón", remató la dirigente socialista.