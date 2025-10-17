Los títulos de la UPV en China también serán homologables en Europa

Los títulos universitarios del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) serán homologables tanto en China como en España. Es uno de los principales acuerdos anunciados ayer durante la inauguración del primer centro universitario europeo en China, un apéndice de la UPV en Hangzou.

Se trata de un hito sin precedentes para el sistema unversitario español, pues será el primer centro que imparta docencia presencial en el extranjero. En concreto, el 30 % de la docencia correrá a cargo del profesorado de la UPV, y el 70 % restante lo impartirá la contraparte china.

Por otro lado, el proyecto prevé un reparto de beneficios del 50 % entre las dos universidades. La UPV estima que se podría traducir en un beneficio neto de 2 millones de euros anuales que se revertirán en becas para estudiantes españoles que puedan realizar sus estudios en el BVPI.

Punteros en ingeniería aeronáutica

La actividad docente comenzará el curso 2026/27 y se centrará en comunicaciones, ingeniería informática, inteligencia artificial e ingeniería aeronáutica. Este último grado es especialmente relevante pues Hangzou se sitúa en el número 1 en el prestigioso ránking de Shangai. Es decir, es la mejor carrera de ingeniería aeronáutica del mundo.

Dentro del acuerdo, investigadores de la UPV y de China podrán compartir recursos y usar las infraestructuras del campus, entre ellas el gigantesco túnel de viento del centro chino.

Según explicaron fuentes de la Politècnica, la apertura de este campus también permitirá a muchos estudiantes españoles y de latinoamérica poder estudiar en el país asiático con futuras salidas laborales. Un intercambio que también se realizará en sentido contrario. Aunque los estudiantes chinos llevan más de una década viniendo a estudiar a España, este acuerdo servirá para que se incremente el flujo de llegadas.

Epicentro tecnológico

La elección de Hangzhou como sede del centro no ha sido casual: esta ciudad, capital de la provincia de Zhejiang, es uno de los principales polos de innovación tecnológica de China, conocida como la Silicon Valley China, y sede de grandes corporaciones como Alibaba, DeepSeek, Tik-Tok o Unitree. El acto oficial de inauguración del nuevo centro de la UPV en Hangzhou ha estado presidido por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.

La inauguración del BVPI ha contado también con la asistencia de Zhao Changlu, secretario del Comité del Partido de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Pekín, y Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana. “La puesta en marcha del Beihang Valencia Polytechnic Institute consolida el liderazgo internacional de nuestras universidades y refuerza los vínculos académicos y científicos entre China y la Comunitat Valenciana. Desde la Generalitat, trabajamos para que la educación superior valenciana siga siendo un referente de calidad, innovación y cooperación global”, ha destacado Esther Gómez.

Primeras clases el próximo curso

El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) comenzará su actividad docente en el curso académico 2026/27. Diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes, su oferta académica incluirá cuatro programas de grado, seis programas de máster y cuatro programas de doctorado, focalizados en tres ramas: comunicaciones, ingeniería informática e inteligencia artificial, e ingeniería aeronáutica.

“Seremos la primera universidad española que dispondrá de un centro oficial presencial en China, y lo haremos en una ciudad situada en el epicentro tecnológico del país. El acto de hoy es una piedra más en nuestra estrategia de poder tener activos el próximo curso todos los mecanismos para poder impartir docencia reglada en China. Estar en Hangzhou nos da una posición privilegiada para tender puentes académicos y científicos con el corazón de la innovación china”, ha añadido José E. Capilla.