Las víctimas del metro consideran una "irresponsabilidad" que se indemnice a la exgerente de FGV "por no hacer bien su trabajo"

La Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) considera que la indemnización concedida por el TSJCV a la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia es "una "irresponsabilidad" porque se le pagará "por no hacer bien su trabajo". La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reconocido, en una sentencia del 13 de octubre, el derecho de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia a ser indemnizada con 99.343 euros por los "daños físicos y morales" que le provocó el dictamen de la segunda comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre el accidente de la línea 1 de Metrovalencia, que causó 43 víctimas mortales en 2006. De la primera comisión del accidente del metro nada se dice en la sentencia. La gerente de FGV tampoco recibió nunca a las víctimas del metro, ni como asociación ni a título personal. La cantidad total reconocida supera la que han recibido las familias de las víctimas mortales de la dana, indemnizadas con 72.000 euros por persona fallecida. E iguala o supera las cantidades que recibieron las familias de las personas fallecidas en el accidente del metro del 3 de julio de 2006, según las fuentes consultadas por Levante-EMV.

"Responsable en el ámbito de la empresa"

Tras conocer la noticia, la Avm3j , que agrupa a la mayoría de las familias de los 43 fallecidos y 47 heridos en el accidente de la estación de Jesús de Metrovalencia de 2006, aclaran que "el dictamen de la comisión de investigación del accidente del metro que se celebró en 2016 no la señala como responsable política, sino en el ámbito de la empresa pública FGV”. Un detalle que, recuerdan, "ya aclaró el Tribunal Constitucional al otro directivo que recurrió este señalamiento. Aunque sí le concede, que no se puede establecer una responsabilidad directa en el accidente" del metro de 2006.

El dictamen no está anulado por el Constitucional

Además, recuerdan que "el Constitucional no anuló el dictamen de la comisión de investigación del accidente del metro de las Corts de 2016, por lo que la responsabilidad de Marisa Gracia y resto de directivos de FGV sigue vigente". En concreto, sobre la gerente de FGV de 2003 a 2012 el dictamen señalaba que era "responsable por no adoptar decisiones en el ámbito de sus responsabilidades y competencias en todos y cada uno de los departamentos de FGV que habrían podido evitar el accidente y/o minimizado sus consecuencias; responsable de no abrir investigación interna; responsable de la contratación de la empresa de comunicación H&M Sanchis propiedad de Jorge Feo Urrutia, empresa encargada de manipular y adoctrinar a los y las comparecientes en la Comisión de investigación" sobre el accidente del metro de 2006, que apenas duró cuatro días.

Denuncias de los sindicatos

También recuerdan que los sindicatos de FGV "ya habían denunciado en múltiples ocasiones las deficiencias de la línea y de los vagones ante el Comité de seguridad en la circulación del que formaba parte Marisa Gracia, por lo que era conocedora del riesgo que suponía para los viajeros permitir la circulación de los convoys sin ningún mecanismo que controlara la velocidad de la curva del accidente, y aunque estaba en su poder como máxima dirigente de la empresa corregir estas deficiencias, no hizo nada al respecto, por lo que es evidente su responsabilidad ante el accidente", aseguran desde la Avm3j.

"Vale más el honor que la vida de una persona"

Las víctimas del metro también critican la cantidad que recibirá la exgerente de FGV si la sentencia del TSJCV llega a ser firme: 99.343 euros por los "daños físicos y morales" que le provocó la segunda comisión de investigación. "La cantidad establecida es un despropósito que excede, y mucho, la cantidad pagada a las víctimas, dando a entender que vale más el dudable honor de quien no cumple con la obligación que conlleva su puesto de trabajo, que la vida de las personas que confiaron en la seguridad del transporte público".

Contrato a la consultora que contraprogramaba a la Avm3j

También valoran que "si de lo que se trata es de ponerle precio a su ¿honor?, habría que tener en cuenta que el honor de Marisa Gracia ya quedó comprometido cuando contrató a una empresa para manipular la primera Comisión de Parlamentaria en las Corts. La empresa de comunicación H&M Sanchis preparó un dossier con las preguntas que el Grupo Parlamentario del Partido Popular iba a realizar, con las respuestas que los trabajadores de FGV y miembros del PP debían responder", recuerdan desde la Avm3j. Un comportamiento, añaden, "que define por sí sólo el honor de Marisa Gracia, y si lo que se pretende es poner precio, se deberían quitar los ceros a la cantidad establecida".

Y concluyen recordando que "en la Comisión Parlamentaria de 2016 la defensa de Marisa Gracia era que nada era de su competencia: ni estar al tanto de las demandas de los sindicatos, ni de la falta de repuestos, ni de convoys en lista de espera para desguace pero que seguían circulando sin las oportunas medidas de seguridad, ni resto de deficiencias... Debería conformarse con que no se le pida que devuelva el dinero pagado en concepto de sueldo durante los años que estuvo al frente de FGV sin ninguna competencia".