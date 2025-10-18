Educación destina 1,5 millones para proyectos de innovación en 498 colegios e institutos

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha resuelto conceder un total de 1.499.909,96 para impulsar proyectos de innovación e inclusión educativa (PIIE) en centros públicos no universitarios de la Comunitat Valenciana para los cursos 2025-2026 y 2026-2027. Un total de 498 centros de la Comunitat Valenciana han sido seleccionados para participar en esta iniciativa, que busca mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de metodologías innovadoras que atienden la diversidad del alumnado, fomenten la inclusión y transformen el propio centro educativo.

De los centros seleccionados, 242 son de la provincia de Valencia y recibirán una asignación de la Generalitat que asciende a 725.223,77 euros; 181 están ubicados en la provincia de Alicante, y contarán con 547.405,22 euros para desarrollar estos proyectos, mientras que los 75 centros seleccionados en la provincia de Castelló dispondrán de 227.280,97 euros para impulsar sus iniciativas de innovación.

Mejorar resultados y prácticas

El objetivo de este programa es iniciar un proceso de transformación educativa basado en la inclusión que aspire a mejorar los resultados de aprendizaje y las buenas prácticas docentes. Para ello, los proyectos seleccionados consisten en propuestas metodológicas nuevas, que serán implementadas en el centro educativo, y responden a las necesidades del alumnado, promoviendo la igualdad de oportunidades.

Concretamente, estas actuaciones se estructuran en torno a las siguientes líneas temáticas: convivencia y bienestar emocional; sostenibilidad y educación ambiental; alimentación, deporte y vida saludable; tecnología y digitalización en ámbitos sociolingüísticos; tecnología y digitalización en ámbitos científico-técnicos; creación y expresión artística; y entornos innovadores de aprendizaje.

Aula transformadora del colegio público Cervantes, de Elx. / AXEL ALVAREZ

ODS de la agenda 2030

Tras su implementación se espera, entre otros resultados, impulsar la transformación de los centros educativos y su entorno; favorecer la convivencia; aumentar la motivación del alumnado y el profesorado; posibilitar los cambios digitales y la actualización tecnológica o alcanzar algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030 que impulsa la Organización de las Naciones Unidas. Los proyectos estarán liderados por una persona coordinadora que deberá tener la condición de docente con destino definitivo, comisión de servicios o vacante en el centro. El equipo directivo impulsa su implementación y difusión, mientras que el equipo de orientación asesora y vela por la promoción de la inclusión y la accesibilidad del proyecto en el centro.

170.000 euros para la concertada

En relación con los PIIE para centros educativos concertados y de corporaciones locales, se ha publicado recientemente la nueva convocatoria regulada por las nuevas bases con un importe de casi 170.000 euros para el curso escolar 2025-2026. Entre las novedades que incorpora esta convocatoria destaca el nuevo formato de PIIE, que aúna innovación e inclusión en el desarrollo de proyectos bienales para los que se destinan subvenciones para dos cursos escolares.

Asimismo, destaca el pago anticipado, que posibilita que los centros desarrollen acciones transformadoras y puedan sufragar los gastos relacionados durante todo el curso escolar hasta el momento en que se realice la memoria de actuaciones y la justificación de la inversión a final de cada uno de los dos cursos del proyecto.