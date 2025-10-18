L'Albufera, hermanada con Palestina

Palestina tiene su propia Albufera, el lago Tiberíades, donde las barcas de vela latina que son una estampa habitual de la laguna valenciana también pescan y navegan. También sus propios tabalets y dolçaines. Por esos y otros muchos lazos, las aguas de l’Albufera de València, se han llenado este sábado de barcas, de banderas rojas, verdes y blancas y de música, en señal de solidaridad y hermanamiento de dos pueblos que forman parte de “una antigua y gran familia”.

“Palestinas y valencianas, y todos los pueblos mediterráneos, somos una gran y antigua familia, que en momentos tan difíciles como ahora volvemos a juntarnos y recordar quiénes somos”, han destacado, durante el acto, los portavoces de la RESCOP (Red Estatal Solidaria contra la Ocupación de Palestina) y BDS País Valencià. Son dos de las entidades convocantes de este trayecto en barca por la laguna que ha reunido a más de 200 personas, que han surcado las aguas hasta el Mirador de la Gola de Pujol, como símbolo del vínculo entre ambos pueblos mediante sus lazos históricos, especialmente relacionados con la navegación.

El diputado de Compromís en las Corts y tripulante de la Flotilla, Juan Bordera / BDS / Salva Alberola

Con activistas de la Flotilla

El acto, en el que han participado también la campaña internacional Ningún Puerto para el Genocidio, el documentalista David Segarra, activistas de la Global Sumud Flotilla como el diputado de Compromís en las Corts Juan Bordera, la Asociación de Usuarios del Puerto del Saler, la Comisión Ciudad-Puerto, Voces por Palestina, la Comunidad Palestina de Valencia, CAPP, Al-Yudur y otros colectivos, ha comenzado con la salida de las barcas. Los puntos de partida han sido los diferentes puertos de la Albufera (El Saler, El Palmar, Silla y Catarroja) hasta la Gola del Pujol, donde ha tenido lugar la lectura de un manifiesto y declaraciones de personas palestinas, así como de Bordera.

Desde la Global Sumud Flotilla, los activistas han destacado “los vínculos de dignidad, resistencia, esperanza y compromiso que nos unen”. “Nuestras aguas, como murmullo delicado y transparente, transportan vida, identidad y esperanza, pero no son aguas dóciles ni mansas, porque la tierra palestina las ha impregnado de honor, dignidad y resistencia”, han declarado. Además, han hecho un llamamiento a intensificar la solidaridad: “es ahora, cuando la marea está subiendo y las aguas se perciben desbordantes, cuando nuestro compromiso y responsabilidad con el pueblo palestino se hace más urgente.”

L'Albufera se hermana con Palestina en un recorrido solidario por el lago / BDS/ Salva Alberola

Denuncian la llegada de un barco con material bélico

Por otra parte, desde la RESCOP y BDS País Valencià se ha recalcado la importancia de romper la colaboración y participación de gobiernos, empresas e instituciones colaboradores de Israel. “No podrían cometer sus crímenes sin el dinero, las armas y el apoyo de sus cómplices”, han denunciado. En esta línea, las entidades han denunciado la llegada este domingo, al puerto de València, del barco Maersk Norfolk que, han denunciado, “viene de Israel tras descargar material para los aviones cazabombarderos que arrasan Gaza”. Desde RESCOP y BDS País Valencià han exigido que se retenga y se investigue el barco y que “se deje de utilizar los puertos para cometer crímenes”.

Los manifestantes también han exigido a los gobiernos español y valenciano que rompan todas las relaciones con Israel. “Exigimos que bloqueen, que sancionen y que se sumen a las demandas judiciales. Los culpables del genocidio de Gaza deben ser llevados ante la justicia”, han declarado.

L'Albufera se hermana con Palestina en un recorrido solidario por el lago / BDS / Carlos Gonzalo Gil

Una historia común con Palestina

El documentalista David Segarra y el activista y médico palestino Tamer Hamdan han recordado la historia que une estas dos orillas del Mediterráneo, la Comunitat Valenciana y Palestina, y los vínculos entre ambos territorios. “De València a Gaza compartimos tres milenios de raíces e historia”, han subrayado. Una historia común de la que hay rastros en el día a día: la huerta, las naranjas, el arroz, las dolçaines o los tabalets, han enumerado.