Vaivén
Morant regresa de Bicorp con una camiseta a juego con la alcaldesa
Diana Morant ha regresado este sábado de Bicorp con una resolución política sobre despoblación para el PSPV y una camiseta nueva. Lo primero era lo previsible ante el fórum organizado por el partido para comenzar a establecerse como "alternativa" al Consell; lo segundo fue un regalo más inesperado. Se la dio la alcaldesa del municipio, Nuria Mengual, que llevaba puesta esa misma camiseta, haciendo que en un momento, aunque fuera para la foto, fueran a juego.
Lo llamativo de la prenda es su estampado que reproduce una de las pinturas rupestres más importantes encontradas en las Cuevas de la Araña de la localidad de la Canal de Navarrés y que utilizan mucho como imagen en el pueblo. La figura se la conoce como 'la recolectora' y en ella se ve a una mujer recoger miel. El hecho de que sea una mujer la protagonista es algo llamativo para una pintura rupestre, cuestión que comentaron Mengual y Morant ante el regalo.
