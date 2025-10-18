Sanidad reivindica su gestión frente las críticas: 11.400 mamografías más que en 2024

Sanidad ha realizado hasta octubre de este año 11.423 mamografías más dentro del programa de cribado del cáncer de mama con respecto al mismo período del año anterior, unos datos de los que ha informado este sábado el conseller Marciano Gómez apenas minutos después de que la líder del PSPV, Diana Morant, pidiera su dimisión por las cifras reveladas esta semana por las que el sistema valenciano de salud dejó sin citar a 90.000 mujeres el año pasado que debían haber sido llamadas para realizar una prueba de diagnóstico por su edad.

Frente a las críticas de la izquierda, Gómez ha reivindicado a través de una nota de prensa de un sustancial aumento de las pruebas diagnósticas a mujeres dentro del programa de cribado del cáncer de mama, 11.423 más hasta octubre que en el mismo periodo de 2024. Estas cifras no solo le han servido para confrontar los reproches de PSPV y Compromís, sino para contragolpear hacia la gestión del Botànic asegurando que los nuevos datos evidencian la "efectividad de las medidas de mejora implementadas" respecto a la "situación de abandono" de la anterior administración.

En este sentido, el conseller ha señalado que "en 2024 denunció que el Botànic dejó a más de 167.000 mujeres sin invitar a participar en el programa y once mamógrafos de 25 obsoletos, inutilizables y sin contrato de mantenimiento, tal y como constataron los informes de la Inspección General de Servicios de la Generalitat y de la Oficina de Auditoría e Inspección de la Conselleria, que realizaron auditorías del programa de cribado de cáncer de mama".

"Además, eliminaron la doble lectura, con el consecuente riesgo para la precisión de los diagnósticos", ha añadido. "Nos encontramos con un programa en riesgo: desorganizado, tecnológicamente obsoleto y con fallos graves en los circuitos asistenciales, la capacidad de respuesta y la calidad de datos. Ahora estamos en el camino para que sea moderno, digital, con nuevas capacidades, mayor trazabilidad y centrado en las personas", ha incidido.

Críticas al plan de Puig

Por otra parte, ha afeado que, "a pesar de no incorporar a todas las mujeres a las que por edad correspondía en ningún año de su gobierno, el entonces 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en octubre de 2022 el incremento progresivo del rango de edad desde los 69 hasta los 74 años. Este año se ha introducido la cohorte de 72 años". Según el titular de Sanidad, este anuncio "se hizo en año preelectoral, a sabiendas de que la situación del programa dejaba una media de 90.000 mujeres anuales sin citar dentro del rango de 45 a 69 años".

El conseller Marciano Gómez a las puertas del Congreso de la Asociación Española de Pediatría. / Kai Försterling/Efe

Esas 90.000 personas no es un dato casual, sino que ha sido la cifra de mujeres que la Conselleria de Sanidad dejó sin llamar el año pasado con departamentos de salud como el de Xàtiva-Ontinyent con un 60 % de la población diana sin aviso. Por ello, ha calificado de "imprudente" el anuncio en aquel momento, en el que "sabía que no tenía capacidad para afrontar dicha ampliación". "Es un reto que ahora tenemos que asumir a la vez que recuperamos el programa tanto en recursos, como en organización, gestión, y tecnología", ha añadido.

Gómez ha detallado que su departamento "inició la implementación de un conjunto de medidas para recuperar el programa de cribado e ir incorporando a las mujeres de manera progresiva hasta alcanzar los porcentajes de invitación y participación óptimos, algo que, como ya se advirtió en 2024, no se consigue en un mes y ni siquiera en un año". "De hecho no se consiguió en ocho años de gobierno del Botànic, de manera que pediría que no se haga demagogia ni política con la salud de las mujeres de la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

Nuevo compromiso

Además, la Conselleria de Sanidad ha asumido el "compromiso" de "garantizar la comunicación de los resultados de mamografías del programa de cribado de cáncer de mama en un plazo máximo de 30 días desde la realización de la prueba". En este sentido, ha resaltado que "las cartas de invitación a participar en el programa ya incluyen la advertencia de que si en ese plazo no se ha recibido notificación de resultados acudan al SAIP de su hospital, donde se ha establecido un trámite y procedimiento específico para el seguimiento de casos, o lo notifiquen enviando un correo electrónico a la dirección cribado_programa_mama@gva.es".

"En el primer semestre de 2026, la Conselleria de Sanidad completará el impulso tecnológico dado al programa con la automatización integral del proceso apoyado en plataformas de comunicación omnicanal, de manera que las mujeres podrán recibir toda la información del proceso, desde la invitación, citas para pruebas, informe de resultados, etc., a través de la nueva versión de la App GVA Salut que se pondrá en marcha en breve, y/o a través del canal de comunicación que elijan, ya sea correo electrónico, SMS u otros medios digitales", ha apuntado.