IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial

Alicante, capital de innovación y despachos inteligentes

La primera jornada concluirá con las ponencias de Vicente Seguí, Jesús Ruiz y Luís de Torres

Jesús Ruiz, Luís de Torres y Vicente Seguí.

Mar Vives

La tercera sesión del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial llevará el foco a la dimensión local, explorando cómo Alicante se ha consolidado como una capital de la innovación, el emprendimiento y la digitalización en el arco mediterráneo. Bajo el título «Alicante, Capital de Innovación y Despachos Inteligentes», esta mesa reunirá a representantes institucionales y empresariales que están impulsando un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el conocimiento, la tecnología y la colaboración público-privada.

El debate, moderado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, contará con las intervenciones de Vicente Seguí, director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante; Jesús Ruiz, director general de Mindden; y Luís de Torres, fundador y CEO de Third Wish Group. Juntos ofrecerán una mirada práctica sobre cómo la inteligencia artificial y la transformación digital están redefiniendo la forma de trabajar, de emprender y de generar valor en la ciudad.

Vicente Seguí

Vicente Seguí abordará el papel del Ayuntamiento de Alicante en la creación de un ecosistema innovador capaz de atraer talento, inversiones y proyectos tecnológicos. Su intervención destacará las políticas locales que favorecen la transición hacia una nueva economía urbana, apoyada en la digitalización de las empresas y la formación tecnológica.

Jesús Ruiz

Jesús Ruiz compartirá la experiencia de Mindden, una compañía tecnológica alicantina especializada en soluciones de inteligencia artificial, automatización de procesos y desarrollo digital para empresas. Desde noviembre de 2016, ejerce como director general de Mindden Soft Tech en Alicante, donde se encarga de definir los procesos y estrategias de la compañía, asegurar el cumplimiento de los principales objetivos de rendimiento y supervisar la gestión administrativa, comercial y financiera. Además, lidera la preparación de presentaciones y propuestas, coordina las actividades previas y posteriores a la venta, y se ocupa de la búsqueda, captación y fidelización de nuevos clientes y oportunidades de negocio.

Luís de Torres

Finalmente, Luís de Torres, al frente de Third Wish Group, aportará la perspectiva del emprendimiento innovador y la consultoría digital orientada a resultados. Torres es abogado y economista por la Universidad de Deusto, MBA por ESADE y cuenta con formación ejecutiva en innovación y liderazgo por la Universidad de Harvard y centros de Israel. Lidera el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la gestión de activos intangibles, la propiedad intelectual y la innovación empresarial. Anteriormente fue CEO global de una de las principales firmas de propiedad intelectual en lengua española y portuguesa. Con experiencia en 16 países de Europa e Hispanoamérica, Torres impulsa una visión práctica y ética de la inteligencia artificial como motor de transformación y competitividad.

