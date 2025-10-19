“Da miedo no saber si te informarán a tiempo de que tu mamografía es sospechosa y tienes cáncer”

Los problemas de retrasos y errores en el programa del cribado del cáncer de mama han saltado al plano informativo a las vísperas del Día Mundial del Cáncer de Mama; se conmemora este domingo 19 de octubre. La primera alerta se dio en Andalucía donde la Junta cifró en 2.000 el número de mujeres a las que no se ha informado del resultado "sospechoso" de sus mamografías, después de que una decena de mujeres lo denunciara. Y, en la Comunitat Valenciana, el PSPV ha criticado esta semana al Consell porque Sanidad no llamó a más de 90.000 mujeres para hacerse la prueba en 2024 como les tocaría y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha resuelto obligar a la Conselleria de Sanidad a entregar a Compromís la relación de facturas detallada del cribado derivado a la sanidad privada, con la información concreta de los importes y centros privados beneficiarios.

Las asociaciones de mujeres afectadas por la enfermedad están alertando sobre la pérdida de confianza derivada de esta circunstancia. "Nos preocupa y nos da miedo porque no sabes si te van a llamar cuando toca o si te van a informar correctamente de los resultados", confiesa Marta Virino, representante de la asociación 'Las Triples', que reúne a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama triple negativo (CMTN), una tipología muy agresiva. Pese a esta afirmación, Virino reconoce que una vez se llega al diagnóstico, "la sanidad funciona bien", pero insiste en evidenciar la necesidad de mejorar la prevención porque "es primordial" y "salva vidas". Cree que estas noticias servirán para que los políticos se "den prisa en solucionar estos errores".

Amparo Jornet forma parte de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas (y afectadas de cáncer de mama) de la Comunitat Valenciana (Ammcova). Ella señala a los políticos por el deterioro de un programa que "funcionaba bien" y por fomentar una derivación a la sanidad privada. "Habría que saber qué intereses hay detrás de empeorar la sanidad pública, pero nos preocupa porque el retraso en las mamografías pone en riesgo la vida de las mujeres".

Un programa en entredicho

Hace unas semanas, Levante-EMV dio a conocer el caso de Mercedes, una mujer que tuvo que esperar cinco meses desde que su mamografía dio un resultado "sospechoso" hasta que le hicieron una segunda prueba cuando ella se plantó en el servicio de su hospital. El resultado: cáncer de mama triple negativo. Lo mismo le ocurrió a Gloria Tello, concejal del Ayuntamiento de València, que reflexionó en sus redes sociales sobre si se podría "haber evitado la mastectomía", en caso de que la segunda prueba no hubiera tardado cinco meses, como en el caso de Mercedes. No son las únicas: Pepa Llorca esperó dos años hasta que la llamaran y decidió irse a la privada, donde le diagnosticaron el cáncer; igual que Esperanza Espada, que ha sido una de las afectadas por el bajo rendimiento de la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama de Xàtiva, aunque en su caso el resultado fueron buenas noticias; allí es donde menos se citó a las mujeres en 2024 para realizarse la prueba. La carta de invitación solo llegó al 40,05 % de las 18.132 mujeres entre 45 y 75 años, la franja de edad que abarca el cribado en la Comunitat Valenciana.

Los errores detectados en Andalucía y los retrasos valencianos han llevado a CSIF a pedir una auditoría en toda España. También la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha pedido a todas las comunidades autónomas a pedir una evaluación por parte de un organismo independiente.

Cada vez más jóvenes

Una de las cauísticas del cáncer de mama es el descenso en la edad de nuevos casos diagnosticados. Cáncer Valencia informó a principios de octubre de que uno de cada cuatro nuevos casos en el año 2024 se detectó en mujeres menores de 50 años. Ellas fueron 478 del total de 1.992 nuevos casos registrados en la Comunitat Valenciana en el año 2024, aunque la franja con mayor incidencia sigue siendo la de mayores de 75 años. Es lo que le ocurrió a Marta Virino -recibió el diagnóstico a los 36 años- y por eso resalta la importancia de que las mujeres insistan: "Yo les digo a las mujeres que se palpen para conocerse y detectar cuando hay algo diferente en su cuerpo", explica.

Guerra de cifras

La disputa política en la Comunitat Valenciana comenzó en febrero de 2024, cuando el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, denunció el retraso en la realización de 150.000 mamografías en la época del Botànic y el president Carlos Mazón llegó a acusar al PSPV y Compromís de "abandonar" a las valencianas. En esos dos años, se enviaron 679.875 cartas, pero deberían haber llegado a 846.958 mujeres. Un año y medio después, el PSPV-PSOE repite la estrategia al revés y señala al PP por no haber citado a 90.000 mujeres en el año 2024, a las que no se envió la carta para realizarles la prueba; le llegó a 341.446. Y el PP les recrimina por crear "alarmismo" a las "órdenes de Madrid", a la vez que saca pecho del plan del impulso del programa que, entre otras medidas, remitirá la invitación por correo electrónico o la aplicación de Sanidad y notificará los resultados de las mamografías en un plazo máximo de 30 días.

A lo largo de los últimos 15 años, el número de mamografías realizadas cada año en la Comunitat Valenciana se ha mantenido estable con una media de 230.000 pruebas al año, como publicó este periódico hace un año, aunque la población diana ha ido aumentando por el envejecimiento de la población y por la ampliación de la franja de edad adherida al programa de cribado.

La cifra provisional del año 2024 se ha quedado por debajo de esa media al realizarse 223.414 pruebas, 12.292 menos que en 2023 según los datos en la memoria del Comité Econòmic i Social (CES). Sanidad alegó el descenso a la paralización de las pruebas por la dana y a la renovación de 11 de los 24 mamógrafos, que obligó a detener el servicio durante tres días en cada unidad. Sin embargo, días después, trasladó el dato definitivo que creció significativamente hasta las 232.520 mamografías, solo 3.000 menos que un año antes. En años anteriores, el cambio entre la cifra provisional y la definitiva solo varió en un centenar de pruebas.