Carrera política... y deportiva entre compañeros

En política se dice que hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y... compañeros de partido. Sin embargo, además de las típicas broncas internas, o quizás por ello, varios dirigentes en la izquierda han hecho de sus compañeros de sigla un acompañante de carrera. Y no solo política.

Este fin de semana, tal y como mostraron en sus redes sociales, la portavoz de Compromís en València, Papi Robles, hizo una carrera de montaña con el diputado en las Corts, Carles Esteve. Y eso que la primera es de Més y el segundo de Iniciativa. Ese deporte conjunto lo repitieron en el PSPV con el apoyo de varios concejales del Cap i Casal del llamado grupo ‘Pelayo’ a uno de sus integrantes, el edil Borja Santamaría, que participó en la Fitness Race Hyrox de València.