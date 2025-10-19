Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Carrera política... y deportiva entre compañeros

Los concejales del PSPV apoyan a su compañero Borja Santamaría.

Los concejales del PSPV apoyan a su compañero Borja Santamaría. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

En política se dice que hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y... compañeros de partido. Sin embargo, además de las típicas broncas internas, o quizás por ello, varios dirigentes en la izquierda han hecho de sus compañeros de sigla un acompañante de carrera. Y no solo política.

Este fin de semana, tal y como mostraron en sus redes sociales, la portavoz de Compromís en València, Papi Robles, hizo una carrera de montaña con el diputado en las Corts, Carles Esteve. Y eso que la primera es de Més y el segundo de Iniciativa. Ese deporte conjunto lo repitieron en el PSPV con el apoyo de varios concejales del Cap i Casal del llamado grupo ‘Pelayo’ a uno de sus integrantes, el edil Borja Santamaría, que participó en la Fitness Race Hyrox de València.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents