Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

La Fúmiga llega entre eurodiputados al 'cor d'Europa'

Imagen de La Fúmiga en el concierto de Bruselas, este fin de semana.

Imagen de La Fúmiga en el concierto de Bruselas, este fin de semana. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Tras el éxito de lograr el doble ‘sold out’ para dos Roig Arena de manera consecutiva para octubre de 2026, La Fúmiga llevó su éxito Bruselas organizado por el Espai Valencià de a Bèlgica. Por haber, el grupo llenó el ‘cor d’Europa’ con canciones en valenciano, pogos, un intento de muixeranga y hasta uno de los eurodiputados valencianos que se encuentra en la capital comunitaria, el representante de Compromís, Vicent Marzà.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents