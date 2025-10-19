La Fúmiga llega entre eurodiputados al 'cor d'Europa'

Tras el éxito de lograr el doble ‘sold out’ para dos Roig Arena de manera consecutiva para octubre de 2026, La Fúmiga llevó su éxito Bruselas organizado por el Espai Valencià de a Bèlgica. Por haber, el grupo llenó el ‘cor d’Europa’ con canciones en valenciano, pogos, un intento de muixeranga y hasta uno de los eurodiputados valencianos que se encuentra en la capital comunitaria, el representante de Compromís, Vicent Marzà.