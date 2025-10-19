El IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial arrancará el martes 5 de noviembre con una sesión inaugural de máximo nivel dedicada a uno de los grandes debates de nuestro tiempo: cómo la inteligencia artificial está transformando el concepto de propiedad intelectual y redefiniendo el valor de los activos intangibles. Bajo el título «IA, Propiedad Intelectual y el valor de los intangibles», esta primera mesa reunirá a dos figuras de referencia internacional, María Garaña, CEO de ClarkeModet y consejera en Alantra Partners y TUI A.G., y Manuel Desantes, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante y exvicepresidente de la Oficina Europea de Patentes.

La sesión, que se celebrará a las 17:45 horas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), pondrá el foco en el papel crucial que juega la inteligencia artificial en la creación, gestión y protección de los derechos de autor, las marcas y las patentes en un contexto donde los algoritmos generan, aprenden y producen conocimiento de forma autónoma. ¿Quién es el autor de una obra creada por una IA? ¿Cómo se mide el valor de una idea cuando el proceso creativo está mediado por una máquina? Estas son algunas de las preguntas que orientarán la conversación entre dos voces expertas en la intersección entre tecnología, innovación y derecho.

María Garaña

Ejecutiva tecnológica con más de 25 años de experiencia internacional, María Garaña es experta en conectar tecnología, crecimiento rentable y satisfacción del cliente. Está especializada en integrar la innovación en la estrategia empresarial, optimizar estructuras multinacionales y seleccionar talento de alto nivel. Como miembro de consejo, ha presidido comités de auditoría, nombramientos y retribuciones, impulsando el cumplimiento ESG y la excelencia en la gobernanza corporativa.

Manuel Desantes

El catedrático de Derecho en la Universidad de Alicante es referente internacional en propiedad intelectual. Desantes fue vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes y miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea. Autor de siete libros y más de cien publicaciones, ha impartido docencia en instituciones de prestigio como la Academia de La Haya. Además, es miembro de diversos consejos científicos y editoriales en Europa, Asia y Estados Unidos, donde impulsa el diálogo entre el derecho y la innovación tecnológica. Su trayectoria ha sido reconocida con la Cruz de San Raimundo de Peñafort.