Un nuevo equipamiento del Príncipe Felipe mejorará la investigación de terapias contra el cáncer de mama

Un nuevo sistema de imagen óptica preclínica en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) permitirá avanzar en el desarrollo de terapias más eficaces y personalizadas contra esta enfermedad, que afecta cada año a más de 35.000 mujeres en España. El nuevo equipamiento, financiado por la Conselleria de Sanidad, se enmarca en la estrategia autonómica de apoyo a la investigación traslacional (la que se traslada del laboratorio al paciente) e impulsa el estudio de terapias basadas en polímeros inteligentes y nanomedicinas.

Es una de las novedades anunciadas este domingo, Día Mundial del Cáncer de Mama, por el departamento autonómico de salud. Al respecto, la Directora General de Investigación e Innovación de la Conselleria de Sanitat, Mariola Penadés, ha subrayado el valor de esta inversión pública afirmando que “gracias a investigaciones que se realizan con equipamientos de alto rendimiento como este, podemos desarrollar terapias más seguras, personalizadas y eficaces frente a patologías oncológicas tan agresivas, como el cáncer de mama triple negativo o las metástasis cerebrales”.

Asimismo ha añadido que “financiar infraestructuras científicas como esta es solo una muestra más de cómo la Generalitat apuesta por reforzar la investigación biomédica de excelencia y por trabajar de una manera coordinada para que la colaboración entre centros y hospitales permita trasladar los avances científicos al bienestar de los pacientes. Nuestro compromiso es seguir impulsando infraestructuras, proyectos y alianzas que permitan que el talento de nuestros equipos se traduzca en avances tangibles contra enfermedades como el cáncer de mama.”

La química Mª Jesús Vicent ha sido galardonada con el Jaume I en Nuevas Tecnologías. / MED

En el centro de investigación, la doctora María J. Vicent, reciente Premio Jaume I 2025 en Nuevas Tecnologías, coordinada el Programa de Cáncer y lidera un equipo que investiga tratamientos innovadores a través de nanomedicinas basadas en polímeros inteligentes que, junto a la imagen óptica avanzada "representa toda una revolución terapéutica diseñada en Valencia para ofrecer terapias más eficaces y adaptadas a cada paciente", afirma la investigadora. El enfoque qes una muestra del impacto que la ciencia valenciana puede tener en la lucha global contra el cáncer de mama.

"Herramienta trasnformadora"

El trabajo de Vicent genera avances aplicables para los casos más agresivos, como el cáncer de mama triple negativo o las metástasis cerebrales. La investigadora resalta la importancia de la adquisición de esta infraestructura afirmando que “la imagen óptica nos permite validar nuestras terapias en modelos que reproducen fielmente lo que ocurre en las pacientes. Es una herramienta transformadora que conecta directamente el laboratorio con la práctica clínica”.

Además, la doctora ha señalado que "nuestro objetivo es claro: diseñar terapias más eficaces, menos tóxicas y adaptadas a cada paciente". "Y para lograrlo, necesitamos herramientas como la imagen óptica, que nos permiten avanzar con solidez hacia la clínica”, ha destacado la investigadora.