El Pou Clar de Ontinyent: El nacimiento del río Clariano

El Pou Clar es un gran manantial integrado en el Paraje Natural Municipal Serra de l’Ombria-Pou Clar, en las inmediaciones de la capital de la Vall d'Albaida, la ciudad de Ontinyent, concretamente junto la carretera de Bocairent y el arranque de la carretera local de Fontanars dels Alforins.

Dicho manantial está considerado como el nacimiento del río Clariano, que recibe por el sur el barranco de Bocairent, que baja desde el valle de Bocairent y Alfafara, y que recibe las aguas ocasionales de una amplia red hidrográfica que desagua precisamente por el estrecho y tortuoso desfiladero que comunica los dos valles.

Este territorio se caracteriza por la abundancia de los caudales subterráneos. Sólo una parte de las aguas de tan amplia cuenca y sierras cretácicas circula en superficie, mientras que las subterráneas encuentran su descarga natural al pie de la sierra, origen del mencionado Pou Clar. El topónimo Clar da nombre al río Clariano, y a su vez deriva del árabe B.Kar.

Así lo escribió el geógrafo andalusí Al-Idrisi en su obra Uns al-muhay (1266): “Ontinyent está junto al río B.Kár, que es el mismo río que pasa por las cercanías de Xàtiva”. Escolano, en el libro IX de las Décadas de la historia de Valencia (1610-1611) comenta que "el río que baña esta tierra nace entre dos tierras, azia la villa de Bocayrente, donde hay un caudaloso pozo, que llaman el Claro, acompañado de otros pozos y fuentes claras; que le dan su nombre al Río Clariano".

Un paisaje espectacular, compuesto por pozas

Se trata de un paisaje de gran belleza compuesto por una serie de pozas y remansos formados por las aguas a lo largo de millones de años a su paso por una zona de abruptos barrancos de roca caliza. El resultado es un paisaje muy pintoresco, visitado durante el verano por numerosos vecinos y excursionistas que acuden a bañarse en las claras y refrescantes aguas de su media docena de pozas. Cada poza tiene su propio nombre y sus particularidades.

Pou Clar / Ajuntament de Ontinyent

De arriba abajo se suceden el Pou dels Esclaus, de aguas turbias y estancadas; el Pou Clar, que da nombre al paraje y es un lugar idóneo para la pesca; el Pou Gelat, de cuya roca brotan las aguas más frías y transparentes; el Pou de la Reixa, el de mayor tamaño; el Pou Fosc, en forma de burbuja invertida y con corrientes subacuáticas; y el Pou dels Cavalls, de aguas profundas y tranquilas. Su buena accesibilidad permite caminar por su orilla y disfrutar del contraste de olores y colores que la naturaleza de esta zona ofrece.

Unos elementos singulares, Les Covetes

Les Covetes del Pou Clar, según la descripción que de ellas hizo el arqueólogo Enric Pla Ballester, forman un conjunto de dos grupos de cavidades que se hallan en sendos escarpes enfrentados a ambos lados del barranco en el Pou de la Reixa. Por una parte, en el de la derecha hay una gran gruta de puerta rectangular situada a gran altura sobre la carretera que pasa a sus pies. Por encima de ella se abran tres bocas más que, por su forma irregular, podrían ser de origen natural.

Por otra parte, las de la margen izquierda son tres, con entradas de perfil regular y una de ellas con pequeños orificios a los lados. Están situadas a unos 15 metros de altura sobre el nivel del barranco y junto a ellas, en un lugar más accesible, quedó sin terminar la entrada de otra cámara, en la que se aprecian las huellas de un pico o un cincel con el que se perforaba la roca caliza. Es posible que estos espacios protegidos harían las funciones de almacén, también graneros.

El Pou Clar, el regadío histórico de Ontinyent y el Pantano

El agua siempre ha sido el bien más preciado por las civilizaciones, en particular las mediterráneas, pues es esencial para la vida y el desarrollo de los pueblos. En el caso de Ontinyent el agua ha sido insustituible para su desarrollo económico, hasta el punto de que durante siglos se pensó que el topónimo Ontinyent era la evolución de Fontinyent.

Así lo vemos en el libro III de la Crónica de la Ínclita y Coronada Ciudad y Reino de Valencia del historiador valenciano Martí de Viciana: "Fontinent proprío nombre es de la villa, por nascer en lo alto della una fuente, y tantas y tan buenas fuentes dentro en lo poblado y por todo el término (…). En el término nasce una fuente que la llaman Pozo Claro, porque es muy hondo y el agua es muy limpia y clara, y della riegan muchas huertas".

Presa Pou Clar. / Estepa

La huerta de Ontinyent comprende una zona extensa y fértil de hortalizas y frutales que se localizan aguas abajo, a partir del Assut del Pou Clar. Por la margen derecha del río Clariano deriva la Séquia Vella, cuyas aguas alcanzan al Assut de la Sequia de la Baronia, pasado Ontinyent. Derivan de ella varios brazales: Primer y Segon de la Vella, Séquia de Novals, braçal de la Vila, braçal de la Canal y la Séquia del Reg Major, entre otras.

Aparte del complejo sistema de acequias de riego alimentado por el citado caudal del Pou Clar y la serie de ruinas y molinos abandonados, como el molino de Torró o el de Santa Bárbara, destacan el Alcavó de Captació dels Viverets, del cual se servían los molinos de Cantó, Alcanyís y del Pas; y el elemento arquitectónico de mayor valor histórico del entorno, el llamado Pantano de Ontinyent.

Aguas arriba del Pou Clar, en el sector donde el barranco de Bocairent se abre tras su tortuoso desfiladero, se hallan las ruinas de una presa. Los antecedentes de esta obra se remontan al año 1653, cuando los vecinos de Ontinyent iniciaron en Valencia las gestiones para obtener el permiso real de su construcción, que fue concedido por Felipe IV dos años después. Aunque en un principio se fijó un plazo de seis años para la construcción de una presa de algo más de 18 metros de altura, las obras se fueron retrasando y no fueron concluidas hasta 1687, con tan poca fortuna que año y medio más tarde fue destruida por una gran avenida.

Pou Clar. / Estepa

Fue retomado en 1788, cuando la recuperación económica y el aumento de habitantes demandaban una mayor dotación de agua para sus cultivos y molinos. Las obras debieron iniciarse de inmediato y la presa estuvo ya casi terminada cuando Cavanilles la visitó en 1794. Sin embargo, por razones de diversa índole no llegó a funcionar. Hubo varios intentos a lo largo del siglo XIX, sin éxito. La construcción de un puente sobre la propia presa, para la carretera de Bocairent a finales del XIX, supuso su fin.

El Pou Clar de Ontinyent. / Estepa

