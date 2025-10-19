El PSPV pone en marcha un canal de denuncias de los retrasos en las mamografías

El PSPV ha anunciado este domingo la puesta en marcha de un canal de denuncias a disposición de todas las mujeres valencianas que se han visto afectadas por los retrasos en las pruebas de cribado de cáncer de mama. Así lo ha trasladado este domingo la secretaria de Sanidad de los socialistas valencianos, Carmen Martínez, quien ha explicado que “a partir del día de hoy todo aquel que quiera dar a conocer su caso tendrá a su disposición en nuestra web un apartado para denunciar su situación y exigir soluciones ante una situación que no puede quedar olvidada en un cajón”.

En este sentido, la también diputada en el Congreso ha explicado que los socialistas valencianos han habilitado un formulario en su web ( https://www.pspvpsoe.es/denuncia/ ) y un correo electrónico (denuncia@pspv-psoe.es) con el que van recopilar casos de mujeres afectadas con el objetivo de "visibilizar el deterioro del sistema sanitario valenciano" y "dar voz a quien están viendo vulnerado su derecho a una detección precoz del cáncer de mama".

Con todo ello, Martínez ha señalado que “los y las socialistas vamos a poner a disposición de todas las mujeres afectadas por los recortes y la privatización de las pruebas de cribado de cáncer de mama todos los medios que estén a nuestro alcance para que denuncien y se les de una solución” y ha recordado que “estamos hablando de 90.000 mujeres que han sido sacadas del sistema y de 12.000 mamografías menos en un solo año”. “Nos preocupa que en la Comunitat Valenciana esté ocurriendo lo mismo que en Andalucía y eso no lo podemos tolerar”, ha concluido.

Disputa política

Los socialistas han hecho tanto del descenso de las mamografías en 2024 respecto al año anterior como las 90.000 mujeres sin llamar un acicate contra el Ejecutivo autonómico. De hecho, este sábado, su líder, la también ministra de Ciencia, Diana Morant, exigió la dimisión del conseller de Sanidad, Marciano Gómez. "No hay excusas, es tan grave que exigimos la dimisión del conseller de Sanidad", señaló desde Bicorp, localidad dentro del área de salud de Xàtiva-Ontinyent, donde el año pasado solo fueron citadas a la prueba diagnóstica el 40 % de las que correspondía.

Frente a los reproches de los socialistas, Sanidad reivindicó el sábado que hasta octubre de este año había realizado 11.423 mamografías más dentro del programa de cribado del cáncer de mama con respecto al mismo período del año anterior con los que Gómez destacó que quedaba en evidencia la "efectividad de las medidas de mejora implementadas" respecto a la "situación de abandono" de la anterior administración, la dirigida por el Botànic.