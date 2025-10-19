El 13% de las salidas de vía acaban en lesiones graves o muertes en la Comunitat Valenciana

Un 13,3% de las salidas de vía de coches acaban en muerte o heridas graves en la Comunitat Valenciana. Así lo detalla el informe ‘El grave problema de los siniestros de tráfico por salida de vía en España. La prevención mediante los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS)’, realizado por el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universitat de València e impulsado por la empresa Metalesa Seguridad Vial, que se ha presentado esta semana. Es uno de los "grandes dramas" de las carreteras españolas, como ha explicado el catedrático Luis Montoro.

Una salida de vía es una salida de carril y por lo tanto suelen darse en vías interurbanas, en carreteras entre municipios, autovías o autopistas. Entre 2017 y 2023, ha habido 7.600 siniestros por salidas de vía en la Comunitat Valenciana, de media, más de 1.000 al año. Uno de cada tres accidentes en carretera, de hecho, han sido por esa causa en este periodo.

9.800 víctimas en total

Para elaborar el estudio sus promotores han analizado todos los datos de siniestros por salida de vía recogidos por la DGT durante los años 2017-2023. En concreto, se han estudiado 80.329 accidentes y 107.308 víctimas (muertos o heridos) durante estos años. "La salida de vía no pude seguir siendo un punto ciego en la política de seguridad vial", ha explicado el catedrático Luis Montoro, que ha calificado este tipo de accidente como una "pandemia silenciosa" y uno de los "grandes dramas" en las carreteras españolas.

El estudio considera víctimas a todos los heridos o fallecidos cuando un coche se sale de la vía. En total, en los siete años analizados se han registrado 9.846 víctimas. Es cierto que un 96,3% de los accidentes de este tipo no son mortales, pero eso no significa que el problema no sea especialmente grave, porque sí hay conductores o pasajeros fallecidos en un 3,7% de los casos. A ellos hay que sumar que más del 10% de las personas implicadas en una salida de vía quedan heridas de gravedad. Además, el 87% resultan heridos leves.

Las carreteras provinciales, con más accidentes

Pero no es lo mismo la red de carreteras nacionales, que autonómicas o provinciales. El informe de la UV también analiza en qué tipo de vías, y de qué titularidad, se dan más frecuentemente los siniestros. Y no es una panorámica muy halagüeña para las carreteras provinciales, en las que se concentra el 40% de los accidentes. Le siguen las carreteras de titularidad autonómica, con el 34% de estos accidentes, y la red estatal, con el 27% restante.

Baipás a la altura de Náquera / Francisco Calabuig

En las carreteras provinciales han crecido los accidentes de motos, que alcanzan casi un 33% del total de salidas de vía. Hay más motos que se salen de la vía que antes de 2017 y menos coches, aunque siguen siendo mayoría, un 55%. Eso sí, lo más frecuente en estas carreteras es que solo haya un vehículo implicado en las salidas de vía, cosa que ocurre en un 96% de los casos. En las carreteras provinciales, mueren un 2,82% de las víctimas de estos accidentes.

La mayoría, de día

Alcohol en las cenas, drogas en las fiestas, oscuridad y velocidad. En el imaginario colectivo, la mayor parte de los accidentes de coche se dan de noche. Pero en el caso de las salidas de vía no es así, según los datos de 2017-203. Depende del tipo de carretera, pero alrededor de un 70% de todas las salidas de la carretera por siniestro se dan de día.

En concreto, un 75% de todos estos casos se produce en horario diurno en las carreteras provinciales y autonómicas, mientras que en las vías estatales la cifra es del 68%. Además, no hay colisión con otros coches en la gran mayoría de los casos, sino que lo más frecuente es que un conductor se salga de la vía sin choque. En las carreteras de titularidad estatal, en el 88% de los casos solo hay un coche implicado. Esa cifra crece hasta el 94% en el caso de las autonómicas y el 96% en las vías provinciales.

Una bicicleta circula por un arcén / Francisco Calabuig

Menos accidentes con motos en las carreteras estatales

En todo tipo de carreteras, el número de motos implicadas en los accidentes ha crecido respecto a antes de 2017, aunque hay mucha diferencia entre las infraestructuras. Las carreteras estatales son aquellas en las que hay menos siniestros de este tipo con motos, lo que apunta a una combinación entre la mayor seguridad de las carreteras nacionales y el hecho de que normalmente hay menos motos en ellas.

En concreto, los accidentes en los que una moto se sale de la vía en carreteras de titularidad estatal es del 13,3% de todos los siniestros, a mucha distancia de los porcentajes registrados en las carreteras autonómicas (32,1&%) y provinciales (32,8%).