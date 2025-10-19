El arroz “de interior” de Arturo Roig gana el premio Arrocero del Futuro de TastArròs

Arturo Roig es “muy de interior”. El cocinero, al frente del restaurante A Roig Viu, de Albaida, se ha criado con la huerta, con el monte y con los arroces. Este domingo, ha “encantado” al jurado del TastArròs, la “festa de l’arròs” que organiza la Denominación de Origen Arroz de Valencia y que ha cerrado este domingo con el premio para una paella valenciana “un tanto estacional”, con coneja, caracoles, perdiz, garrofó, bajoqueta, alcachofa, y setas de la Serra de Mariola. La propuesta con la que Arturo Roig se ha convertido, premio mediante, en el Arrocero del Futuro 2025 de TastArròs.

“Es una forma de reivindicar de dónde venimos, y somos de monte y de huerta”, destaca Roig. Ha concebido su paella como una forma de visibilizar el recetario tradicional, de hecho, cree que la recuperación de las recetas de las diferentes tradiciones gastronómicas debe estar en el centro de cualquier propuesta contemporánea. “Creo que el arrocero del futuro es aquel arrocero que recupera la tradición”, subraya.

Guiño familiar

Roig se ha presentado al certamen con un arroz “muy nuestro”. También muy suyo, con ingredientes de la huerta que todavía, a sus casi noventa años, cultiva su propio tío abuelo. Es la huerta familiar, que antes trabajó su abuelo aunque, con 93 años, ya está felizmente jubilado.

Conejo, caracoles, perdiz, garrofó, bajoqueta, alcachofa y setas. La propuesta, afirma el propio Roig, ha “encantado” al jurado, que ha destacado la calidad del producto y el sabor fresco que “se mantiene muy bien”. El cocinero, después de recibir el premio, está todavía “asentando” el reconocimiento. Agradece, sobre todo, haber podido mostrar un plato que considera “honesto”. “Nos representa”, ha dicho Roig, que ha presentado su propuesta de la misma forma que lo han hecho otros seis arroceros en el marco del concurso.

Al responsable de A Roig Viu, ese sabor le recuerda a su tierra de interior natal. “Hay mucha huerta, mucho monte”, destaca. Y, gastronómicamente, un hilo conductor: “El motivo principal es la brasa, la leña, y esa oliva, es naranja, que trabajamos y maduramos nosotros”.

Los dos accésits han sido para Álvaro Portolés (Tu arrocero) y Amparo Nácher (Xaruga). El certamen se ha completado con la participación de jóvenes talentos culinarios como Sinisa Melarosa (Félix Chaqués Restaurant), Borja Mateu (Casa Borja), Albert Iniesta (Finca El Marchante) y Aitor Martínez (Can Ros).

El arroz ganador del premio Arrocero del Futuro de TastArròs 2025, el prepardo por Arturo Roig / TastArròs

TastArròs, punto de encuentro

La feria gastronómica TastArròs, que ha celebrado este fin de semana su edición de 2025 en la plaza del Ayuntamiento de València, quiere ser "un punto de encuentro entre los ciudadanos y el arroz de Valencia". Así lo ha indicado el gerente de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, Santos Ruiz, que ha destacado la voluntad de que el público "vea la diversidad de arroces que es capaz de producir la hostelería valenciana, desde la paella tradicional valenciana hasta arroces muy creativos, como un arroz de oliveras que hace el Poblet, dos estrellas Michelin".

En esta línea, ha destacado que la cita gastronómica también pretende dar a conocer "la cultura asociada al cultivo del arroz": "Nuestros cantos tradicionales, como el 'cant de batre', que cantamos mientras labramos el arroz para que se seque". "Queremos también dar visibilidad al proceso de elaboración, que conozcan cómo se va desde el grano en cáscara hasta el grano blanco que podemos encontrar en los supermercados", ha agregado.

Asistentes al TastArròs 2025 prueban algunos de los platos / TastArròs

El gerente de la Denominación de Origen Arroz de Valencia ha puesto en valor que en este evento pueden encontrarse arroces de "todo tipo": "Desde los muy creativos, como un arroz de maíz con setas fermentadas, un arroz de vaca madurada, arroz hecho con carrilleras. Infinidad de arroces". "El arroz en Valencia es familia. Es un plato de fiesta, es un plato donde se dan cita los abuelos y los niños, como en el TastArròs”, ha concluido.

40.000 participantes

El Tastarròs 2025 ha concluido la edición con alrededor de 40.000 personas, que no han querido perderse las dos jornadas del fin de semana dedicadas al arroz, y en las que los restaurantes participantes, la música y la tradición han sido verdaderos protagonistas. El evento organizado por la Denominación de Origen Arroz de València, en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, ha contado con degustaciones, talleres, exposiciones, concursos y varios conciertos.

Durante el fin de semana, los asistentes han podido disfrutar de actividades diversas: talleres para todos los públicos como ‘Elabora tu propio arroz’, exposiciones como ‘Peixca a l’Albufera’ o la muestra de las barcas tradicionales de los pescadores del Port de Catarroja, showcookings como ‘Maestros del Arroz’ o ‘Tastarròs t’ensenya’, así como exhibiciones sobre la producción del arroz, concursos como el del Llaurador Més Ràpid de l’Albufera, pasacalles con gigantes y cabezudos, y conciertos de artistas como Christian Penalba, Diego Barberá y Xavi de Bétera.

Espacio de promoción del arroz valenciano en TastArròs / TastArròs

Tres de los momentos destacados de la fiesta han sido el de la Dansa de Porrots de Silla, celebrada el sábado, que sorprendió a los asistentes por su danza guerrera única, su estética grecorromana y su fuerza y simbolismo. El baile se representó en el centro de la plaza y simuló un combate entre dos bandos enfrentados. Además, musicalmente –y humorísticamente–, esta última edición ha contado con el famoso dúo de cómicos valencianos Jajajers, quienes se han encargado de poner el broche al Tastarròs con su Jajajers DJ Xou, un show musical donde el humor, la música y la identidad han sido protagonistas.