El tiempo
Temperaturas estables en la Comunitat Valenciana con niebla densa en el interior
La Comunitat Valenciana registrará este domingo intervalos de nubes bajas por la mañana, que tendrán a disiparse al mediodía, aunque aumentará de nuevo la nubosidad a últimas horas, las temperaturas apenas variarán y el viento soplará flojo del oeste a primeras y últimas horas, girando a sur por la tarde.
La nubosidad se vuelve densa y en forma de niebla espesa especialmente en las comarcas del interior de Valencia como la Costera, Requena-Utiel o el Valle de Cofrentes.
En cuanto a las temperaturas, para este domingo se esperan máximas de 24,6 grados y mínimas de 15,3 grados en Castellón, 24,9 y 16,2 grados respectivamente en València y 24,5 y 14,2 grados en Alicante.
Estabilidad en el comienzo de semana
Para mañana lunes se prevé intervalos nubosos y probabilidad de lluvias débiles en el interior del norte de Castellón durante la madrugada, que no se descartan en el resto de la provincia, y temperaturas en ascenso, salvo las máximas en el interior de Valencia, donde permanecerán sin cambios.
Además, la semana comenzará con viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en la provincia de Valencia, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
