Ante el 29-O: Chiva recuerda y agradece en plena reconstrucción

Chiva mira al frente pero no olvida. Muestra de ello fueron los actos organizados ayer, entre los primeros homenajes cuando está a punto de cumplirse un año del fatídico 29 de octubre de 2024. La fuerza del agua aquel día destrozó parte del pueblo y, horas después, el desastre llegaba a l’Horta Sud.

Para «agradecer y que no quede en el olvido», ayer Chiva acogió la inauguración de la exposición participativa ‘Memorias de agua y barro’, del artista Emanuel Gravina y el Ayuntamiento, en la Sala Cultural El Lavadero. Posteriormente, el Cine Teatro Astoria acogió una ceremonia, abarrotado de asistentes y donde se vivieron momentos muy emotivos, después de más de un minuto de aplausos.

Exposición. / Francisco Calabuig

En palabras del alcalde, Ernesto Navarro, «no hay nada que celebrar ni conmemorar, sino que es un homenaje y recuerdo a los cuatro chivanos que fallecieron, y un acto de agradecimiento por la colaboración de ayuntamientos, empresas, entidades y voluntarios que vinieron de toda España».

El alcalde habló también de la importancia de la «memoria» y de «agradecer para que no quede en el olvido». «Recordamos, no olvidamos, y lo agradeceremos durante muchos años», indicaba ayer el alcalde. Sobre la exposición —en blanco y negro y con estampas de los días posteriores al 29-O—, asegura que es «impresionante» y «sin maquillaje». Refleja «las huellas que resistieron al barro», y se podrá visitar hasta el 9 de noviembre.

Muchas obras en marcha

A pesar de la «dureza de las circunstancias», afirma que «lo que más ilusiona, es el ánimo de la gente» que, reconoce, está teniendo «comprensión y paciencia» con las obras que hay por todo el municipio.

«Hubo un gran destrozo en el centro del pueblo y ya se han hecho muchas obras de emergencia, en aquello que más peligro suponía… ahora, con algunas ya acabadas y tras las fiestas de septiembre, nos estamos centrando en las que no son emergencias, pero son necesarias, como los viales, las urbanizaciones, el polígono, el alumbrado o el asfaltado». «Se ha hecho mucho, pero todavía queda bastante», resume Ernesto Navarro.

«La gente es solidaria, colabora y empatiza, y eso es lo que más nos está alegrando», asegura, pese al dolor de haber perdido a cuatro vecinos. «Ha sido una desgracia, pero, dentro de lo posible, salimos, y lo estamos haciendo bien, todo el pueblo», sentencia.