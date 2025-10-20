Ante el 29-O: Chiva recuerda y agradece en plena reconstrucción
El municipio inaugura una exposición sobre la dana de 2024 y el teatro acoge un emotivo acto en homenaje a las víctimas
«Recordamos, no olvidamos, y lo agradeceremos durante muchos años», indicaba ayer el alcalde, Ernesto Navarro
Chiva mira al frente pero no olvida. Muestra de ello fueron los actos organizados ayer, entre los primeros homenajes cuando está a punto de cumplirse un año del fatídico 29 de octubre de 2024. La fuerza del agua aquel día destrozó parte del pueblo y, horas después, el desastre llegaba a l’Horta Sud.
Para «agradecer y que no quede en el olvido», ayer Chiva acogió la inauguración de la exposición participativa ‘Memorias de agua y barro’, del artista Emanuel Gravina y el Ayuntamiento, en la Sala Cultural El Lavadero. Posteriormente, el Cine Teatro Astoria acogió una ceremonia, abarrotado de asistentes y donde se vivieron momentos muy emotivos, después de más de un minuto de aplausos.
En palabras del alcalde, Ernesto Navarro, «no hay nada que celebrar ni conmemorar, sino que es un homenaje y recuerdo a los cuatro chivanos que fallecieron, y un acto de agradecimiento por la colaboración de ayuntamientos, empresas, entidades y voluntarios que vinieron de toda España».
El alcalde habló también de la importancia de la «memoria» y de «agradecer para que no quede en el olvido». «Recordamos, no olvidamos, y lo agradeceremos durante muchos años», indicaba ayer el alcalde. Sobre la exposición —en blanco y negro y con estampas de los días posteriores al 29-O—, asegura que es «impresionante» y «sin maquillaje». Refleja «las huellas que resistieron al barro», y se podrá visitar hasta el 9 de noviembre.
Muchas obras en marcha
A pesar de la «dureza de las circunstancias», afirma que «lo que más ilusiona, es el ánimo de la gente» que, reconoce, está teniendo «comprensión y paciencia» con las obras que hay por todo el municipio.
«Hubo un gran destrozo en el centro del pueblo y ya se han hecho muchas obras de emergencia, en aquello que más peligro suponía… ahora, con algunas ya acabadas y tras las fiestas de septiembre, nos estamos centrando en las que no son emergencias, pero son necesarias, como los viales, las urbanizaciones, el polígono, el alumbrado o el asfaltado». «Se ha hecho mucho, pero todavía queda bastante», resume Ernesto Navarro.
«La gente es solidaria, colabora y empatiza, y eso es lo que más nos está alegrando», asegura, pese al dolor de haber perdido a cuatro vecinos. «Ha sido una desgracia, pero, dentro de lo posible, salimos, y lo estamos haciendo bien, todo el pueblo», sentencia.
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia
- Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Emergencias lanza una alerta roja por riesgo de inundación en la Safor y la Ribera
- El protocolo de riesgos meteorológicos enviado a la jueza obliga a Emergencias a realizar seguimientos de lluvias y caudales cada dos horas como mínimo
- Las comunicaciones por carretera y tren entre C.Valenciana y Cataluña, cortadas por las lluvias torrenciales