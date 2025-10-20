Dos accidentes en la A-7 y la V-30 dificultan el tráfico en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico. El primero de ellos se ha producido a la altura de Moncada, en el bypass en dirección Alicante y ha originado unos seis kilómetros de retención.

El segundo de ellos se ha producido en torno a las 8.30 horas en la carretera V-30 en el km 15.389 a la altura de Paterna/La Canyada en sentido hacia el Puerto de Valencia y produce unos dos kilómetros de atasco tras cerrar a la circulación el carril izquierdo. En ninguno de los alcances se han producido víctimas mortantes.

Retrasos Cercanías

La línea C6 del núcleo de trenes de Cercanías de València circula con retrasos este lunes por la mañana. Un tren con salida prevista a las 7.20 horas de la estación de Castellón con destino València Nord circula por Moncofar con 21 minutos de retraso.