Circulación
Dos accidentes en la A-7 y la V-30 dificultan el tráfico en Valencia
Ninguno de los dos alcances tiene víctimas mortales
La línea C6 del núcleo de trenes de Cercanías de València circula con retrasos
J.R.
Dos accidentes en la A-7 y la V-30 dificultan el tráfico en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico. El primero de ellos se ha producido a la altura de Moncada, en el bypass en dirección Alicante y ha originado unos seis kilómetros de retención.
El segundo de ellos se ha producido en torno a las 8.30 horas en la carretera V-30 en el km 15.389 a la altura de Paterna/La Canyada en sentido hacia el Puerto de Valencia y produce unos dos kilómetros de atasco tras cerrar a la circulación el carril izquierdo. En ninguno de los alcances se han producido víctimas mortantes.
Retrasos Cercanías
La línea C6 del núcleo de trenes de Cercanías de València circula con retrasos este lunes por la mañana. Un tren con salida prevista a las 7.20 horas de la estación de Castellón con destino València Nord circula por Moncofar con 21 minutos de retraso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia
- Emergencias lanza una alerta roja por riesgo de inundación en la Safor y la Ribera
- Las comunicaciones por carretera y tren entre C.Valenciana y Cataluña, cortadas por las lluvias torrenciales
- ÚLTIMA HORA | Aviso rojo en la Safor y en la Ribera Baixa por lluvias torrenciales
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Dana en Tarragona: 'Hay muchísimos valencianos atrapados en la carretera