Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana

Ya se pueden solicitar las ayudas para el alumnado afectado por la dana en València el pasado 29 de octubre de 2024. La Generalitat Valenciana ha abierto el plazo este lunes a las 09:00 horas para solicitar estas ayudas directas que consistirán en 500 euros para alumnos de colegios e IES y 600 euros para estudiantes universitarios. También incluye un paquete para familias acogedoras.

En total, el gobierno valenciano ha destinado 108 millones en subvenciones que llegarán a los estudiantes de centros escolares y universitarios afectados por la riada. Para pedir las ayudas es necesario entrar en la web de Conselleria de Educación.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática por el portal de la Conselleria de Educación, aunque los centros escolares podrán ayudar a las familias que no dispongan de los medios o los conocimientos para pedir la ayuda. Las ayudas irán desde Educación Infantil de Segundo Ciclo (3 a 6 años) hasta universitarios o estudiantes de Enseñanzas Artísticas. La web de Conselleria dispone incluso de un tutorial para realizar la solicitud.

Vuelta al cole en el IES Berenguer Dalmau de Catarroja. / Miguel Ángel Montesinos

500 euros para familias con hijos en edad escolar

La primera partida, destinada a familias con hijos e hijas en edad escolar, contará con una dotación de 100.558.500 euros, y consistirá en la concesión de “una ayuda única de 500 euros por alumno o alumna que las familias recibirán directamente en su cuenta bancaria sin desplazarse, sin colas, ni esperas” para la adquisición de material escolar, libros y útiles educativos. La subvención será acumulable por hijos, de modo que una familia con tres hijos puede percibir 1.500 euros.

El jefe del Consell ha resaltado que esta línea beneficiará a cerca de 200.000 alumnos y alumnas y estará destinada a estudiantes matriculados en enseñanzas regladas no universitarias (públicas, privadas o concertadas) en municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. Se incluyen el segundo ciclo de infantil (de 3 a 6 años); Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial, además de Enseñanzas de Idiomas y Artes y Deportes, entre otras.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que el plazo de solicitud “se abrirá el próximo 20 de octubre y se podrá realizar de forma telemática de forma sencilla hasta el 19 de noviembre”, a través de la web de la Conselleria de Educación, con acompañamiento presencial en los centros escolares para aquellas familias que lo necesiten.

600 euros para estudiantado universitario y artístico

El jefe del Consell ha anunciado que para el estudiantado universitario y de enseñanzas artísticas superiores se pondrá en marcha próximamente “una ayuda directa de 600 euros por estudiante matriculado en universidades públicas o privadas y centros artísticos superiores” (curso 2024-2025) con residencia en municipios afectados de la provincia de Valencia en las inundaciones del pasado 29 de octubre. Serán también “ayudas rápidas, automáticas y sin trabas”, ha agregado el president, con el objetivo de beneficiar a 5.000 estudiantes.

Para ello, esta línea de ayudas estará dotada con 3 millones de euros de fondos propios de la Generalitat y el plazo de solicitud será de 15 días hábiles (a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana), y se realizará de forma telemática desde el portal de la Conselleria de Universidades de la Generalitat “con un proceso ágil, sin justificaciones previas, y con criterios sociales que garantizan que lleguen primero a quienes más lo necesitan”, ha apostillado Mazón.

Ayudas a familias acogedoras de hasta 6.000 euros

El jefe del Consell ha detallado que la tercera línea de ayudas va dirigida a familias acogedoras, “que representan la cara más solidaria y generosa de la Comunitat Valenciana y que han cumplido su labor acogiendo a menores tutelados o bajo guarda de la Generalitat, sin dejar de cuidarlos ni un solo día, aunque su propia casa estuviera afectada”.

En concreto, se concederá un máximo de 6.000 euros para este colectivo, con ayudas que van de los 3.000 euros para una familia que tenga un menor en acogida, 4.000 euros en el caso de dos menores, 5.000 euros para los que tengan tres y 6.000 euros para las familias que acojan cuatro o más menores.