La C.Valenciana afronta una semana cálida con noches tropicales y máximas de 30ºC

Mientras muchas calles tienen ya las luces de Navidad instaladas y los turrones lucen en las estanterías de los supermercados, la Comunitat Valenciana afronta una semana cálida con temperaturas que se acercarán o superarán los 30 °C en muchos puntos y mínimas superiores a 20 °C, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los días más cálidos serán miércoles y jueves.

València vivirá una semana muy cálida para la altura del año en la que nos encontramos. De cumplirse las estimaciones de Aemet, se podrían vivir unas temperaturas históricas en los últimos días del mes de octubre. Poco a poco que conforme se vaya acercando el final de la semana, el tiempo dará un vuelco que puede dejar algunas precipitaciones para la noche del sábado y el domingo.

El tiempo en València

A partir de mañana, 21 de octubre, se espera que comience una subida de las temperaturas que durará hasta el jueves y descenderá progresivamente durante el fin de semana, dejando igualmente temperaturas altas para el comienzo del fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana señala a través de un gráfico ofrecido en sus redes sociales que las temperaturas máximas serán muy altas tanto durante el día como por la noche, por lo que se preevén noches tropicales en València durante esta semana.

En el litoral norte de València, Aemet anuncia que se llegará a los 30 ºC todos los días hasta el jueves, incluido, sin bajar de los 20ºC. El viernes ofrecerá una pequeña tregua en las máximas, que serán de 27 ºC, aunque las mínimas se mantendrán. Si se registran los datos anunciados para el miércoles y el jueves, la temperatura media de estos días podría ser la más alta en una fecha tan avanzada desde 1950 en la Comunitat Valenciana.

Temperatura media en la Comunitat Valenciana en octubre / Agencia Estatal de Meteorología

El sábado y el domingo tendrán unas temperaturas más acordes con la época del año en la que nos encontramos, lo que beneficiará a los corredores de la Media Maratón en València. El domingo 26, día de la carrera, se preevé que las máximas lleguen a los 22 ºC. Aemet avisa de que es posible que ese día haya incluso precipitaciones, pero este pronóstico se irá afianzando conforme se desarrolle el frente que se estima para el fin de semana.

Temperaturas para esta semana en València / Agencia Estatal de Meteorología

El tiempo en Castelló

Así, en puntos como la Vall d’Uixó o Almenara las máximas llegarán a los 30º en el ecuador de la semana. También en Almassora, Orpesa o Castelló el jueves podrá llegarse a este valor por el predominio de los vientos del sur o suroeste, según la previsión por municipios de la Aemet.Igual sucederá en muchas localidades de las provincias de Valencia y de Alicante.

De cara al jueves, se esperan vientos moderados del oeste con rachas muy fuertes en el interior y las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mitad sur y litoral tanto de Castellón como de Valencia.

Temperaturas en Castelló para esta semana / Agencia Estatal de Meteorología

Esta situación meteorológica se mantendrá hasta el viernes. Desde Aemet han informado que un frente irá atravesando la Comunitat de norte a sur desde la noche del sábado. Ello podría traer lluvias débiles y bajada de las mínimas. Justo la madrugada del sábado al domingo cambia la hora.

El retraso en la llegada del frío repercute también en la campaña comercial de otoño-invierno. Cada vez se alargan más las estaciones intermedias, como el otoño o la primavera, lo que impulsa la venta de ropa «no de temporada».

Temperaturas en Alacant para esta semana / Agencia Estatal de Meteorología

Está situación no es nueva. Desde la asociación de grandes superficies Anged, indican que «no observamos grandes diferencias respecto a años anteriores. Últimamente los días de frío llegan cada vez más tarde».