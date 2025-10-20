Los hospitales piden incluir nuevas drogas, como alfa, en los test de orina para mejorar su detección

Varios hospitales valencianos, como el General de València, han solicitado la inclusión de nuevos tipos de droga, como la alfa, dentro de las pruebas de orina para detectar su consumo. La petición se produce después de que los servicios de Urgencias hayan detectado un auge de los pacientes con sobredosis de drogas psicoactivas -la alfa o Flakka es la más destacada- en las últimas semanas en València ciudad. Cabe recordar que el pasado 9 de octubre un joven falleció después de precipitarse desde un piso 14 en Manuel Rodrigo tras consumir este estupefaciente en un encuentro sexual.

Los test de orina actuales solo pueden identificar el consumo de drogas clásicas -opiáceos como la heroína, la metadona, la cocaína, las anfetaminas, el alcohol o el cannabis, entre otras-, pero no aquellas basadas en pirovaleronas, como la Flakka. "Hasta ahora no podemos identificarlas en consulta o en Urgencias -, explica Benjamín Climent, miembro de la Unidad de Toxicología Clínica y de Medicina Interna del Hospital General de València-. Nos lo indican los pacientes que atendemos". Por eso, en el caso de las drogas de moda, dependen de la voluntad de estos en reconocer que tipo de sustancia han consumido. "Solo en el caso de que la intoxicación tenga consecuencias graves, los forenses pueden determinar el número y las clases de sustancias halladas en el organismo".

Depende de cada centro

La petición la han realizado desde su unidad a la gerencia del centro, de quien depende la decisión de incluir esta droga a sus determinaciones, "no es necesario que se incluya en todos los centros". En el caso del general, también pueden detectar el fentanilo; pero cree que sería "necesaria la inclusión de otras como la ketamina, el GHB o éxtasis líquido, los cannabinoides sintéticos, las catinonas o las pirovaleronas como alfa. Sin embargo, el especialista reconoce que es casi imposible "poder identificarlas porque para la mayoría no hay ningún kit de detección".

Las drogas psicoactivas, como la alfa, están en auge en Europa; no solo en su consumo, sino también en la aparición de nuevas sustancias. Solo en 2024, la Unión Europea notificó, por primera vez, 47 nuevas sustancias psicoactivas, según lo recogido en el "Informe Europeo sobre Drogas 2025"; aunque su número total sobrepasa el millar de estupefacientes diferentes.

Consecuencias "muy graves"

Este tipo de pirovalerona actúa sobre los neurotransmisores, los responsables de estimular las zonas del cerebro encargadas de controlar los mecanismos de alerta, los estados de ánimo o la excitación. "Es una droga superactivadora -, explica Climent- con una vida muy corta, pero mucho más potente que la cocaína que, en caso de consumirse muchas veces, puede generar un trastorno adictivo y provocar una conducta alterada de dependencia". Lo peor es que "no hay un tratamiento clínico concreto" para revertir sus efectos, añade.

Los efectos más nocivos, como en el caso del joven fallecido en Maestro Rodrigo, es la aparición de una psicosis descontrolada; sobre todo, si se consume en dosis abundantes, por encima del límite personal, diferente para cada persona. "En estos casos, genera brotes psicóticos o ataques de ansiedad que pueden acabar en tentativas de suicidio al sufrir episodios de paranoia", explica Bellver.

Esta es una de las tres principales complicaciones citadas por Climent. Las otras dos son las siguientes: