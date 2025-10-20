Rumanía, Colombia, Ucrania y Marruecos: el mapamundi extranjero de la C. Valenciana

La Comunitat Valenciana no es solo blanca. No lo ha sido durante varios momentos de su historia, y no lo es ahora. Es, en cambio, uno de los territorios que más se está beneficiando de las migraciones, motor de crecimiento económico y demográfico frente la baja natalidad que ya parece endémica.

De los 5 millones de valencianos, en torno a un millón nacieron fuera de la 'terreta'. En 2015 los extranjeros eran 660.830, es decir, que en una década se han quedado a vivir casi 400.000 migrantes de todo tipo de orígenes y clases sociales.

Del 1.017.927 de valencianos extranjeros que hay ahora, más de la mitad (660.830) son Europeos, bien sea de dentro o fuera de la UE. El auge de los ucranianos refugiados por la guerra ha sido muy importante para engrosar esta cifra. España activó un dispositivo de acogida sin precedentes para dar cobijo a todas las familias que huían de las bombas, muchas de las cuales acabaron afincadas en Alicante, aunque también han sido muchos rusos los que han venido huyendo de su gobierno autoritario. En total hay 92.200 ucranianos en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, la colonia más importante de extranjeros en la Comunitat sigue siendo la de los rumanos, con 162.760. No significa que a día de hoy sean los migrantes que más llegan, al contrario, la ola migratoria se concentró en los años 2000 y 2010 y ahora se ha estabilizado. Sin embargo, la gran mayoría de aquellos migrantes han acabado haciendo su vida en la 'terreta', especialmente en provincias como Castellón, con una comunidad muy importante. Uno de cada 7 extranjeros de la Comunitat son rumanos.

La segunda nacionalidad por número de personas es la británica, esta más común en el sur del territorio. Son 115.000, es decir, uno de cada 10 extranjeros, y la mayoría también desarrollan su proyecto de vida aquí.

Por orden siguen los italianos, que son el doble que hace diez años (53.564) y la lista de extranjeros de Europa la contemplan los búlgaros (40.000), franceses (27.000), alemanes (25.000) y Neerlandeses (22.800). También es reseñable el número de rusos afincados en la Comunitat, que son el triple que hace diez años y con especial aumento desde que empezó la guerra en 2022. En total hay 31.400.

Por provincias

Por provincias, las variaciones son evidentes. Si nos fijamos en los permisos de residencia (es decir, sin tener en cuenta a los ciudadanos de la UE). El caso más destacable es Alicante, donde residen más de la mitad de todos los ucranianos de la Comunitat, con 52.000 migrantes. También tiene 40.000 marroquíes y una importante presencia de rusos (18.000).

En el caso de Castellón la nacionalidad más importante (además de los rumanos) son los marroquís (17.464), Ucranianos (5.200) y Colombianos (3.900). También hay muchos argelinos, venezolanos, chinos y pakistanís en ese orden.

En València, la proporción es similar, con 32.000 ucranianos con permiso de residencia, 25.000 marroquís, 20.000 colombianos y 15.000 chinos. Venezolanos, rusos, pakistaníes, ecuatorianos y argelinos cierran la lista.

Las nacionalidades que más crecen

Hasta aquí el conteo de las principales comunidades de migrantes en la C.Valenciana .Otra cosa distinta es señalar las nacionalidades que más crecen, o las que más decrecen (que las hay). Para eso hay que fijarse en la concesión de permisos de residencia, que en los últimos años está copada por colombianos, marroquís, ucranianos y chinos.

Aunque América Latina cobra un peso cada vez más importante, hay que empezar hablando de Marruecos. Se trata de comunidad históricamente ligada a España, pero que ha incrementado sus llegadas en los últimos años y es ya la cuarta nacionalidad por número de migrantes que viven y trabajan aquí. Además, no parece que el número tienda a estabilizarse.

Lo contrario ocurre con Ucrania, donde parece que, tras la acogida de decenas de miles de refugiados de guerra y con la situación en el país, la curva empieza a aplanarse tras un crecimiento histórico de migrantes que se han afincado aquí -eso sí, muchos con planes de retorno si en algún momento es posible-.

Archivo - Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, a 4 de enero de 2025, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). / Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

Sin embargo, el origen que más está creciendo en los últimos años es América Latina, especialmente Colombia y por detrás Venezuela. Los convenios firmados entre estos países y España (en el caso de Venezuela por razones humanitarias) facilitan que las personas de estos países puedan legalizar su situación en España antes que en otros casos, con lo que el ritmo de permisos de residencia aumenta más rápido que para nacionalidades como la marroquí o la china.

A esto hay que añadir países como Argentina, que no están entre las mayores nacionalidades, pero que crece mucho gracias a permisos como tarjetas familiares, por los cuales se facilita mucho la documentación temporal para migrantes que tengan familiares con la nacionalidad española. Algo común en estos casos.

Otras nacionalidades que cada vez son menos minoritarias son las asiáticas, especialmente la china (29.557) y la pakistaní (16.900). Ambas predominantes en la ciudad de València y que crecen con fuerza en los últimos años. Les sigue la India con 7.500 migrantes. Por otro lado, hay nacionalidades que han decrecido con el tiempo. Es el caso de los ecuatorianos y los bolivianos, que son la mitad que en el año 2008.

Edad, género y tipo de documentación

Si existiera un retrato robot del migrante que llega a la C. Valenciana sería el de un hombre ucraniano o una mujer colombiana de mediana edad. El drama humanitario de las pateras y cayucos es muy mediático, pero la mayor parte de las migraciones son invisibles a los objetivos de las cámaras. Pese al alterado imaginario colectivo, la realidad es que la mayoría de extranjeros llegan por el aeropuerto con un visado de turista (o con protección internacional para Ucrania).

Aunque depende mucho de los convenios firmados con el país de origen, el 52 % de los extranjeros en la Comunitat tienen documentos de larga duración, es decir, que residen y trabajan en las mismas condiciones que los españoles. Un 48 % tienen documentación temporal, que se ha de renovar periódicamente. La mayoría consiguen estos documentos por venir con un trabajo, tener familiares en España o por arraigo social (haber vivido 3 años o más sin documentación en España).

La edad media de las personas migrantes que llegan a la Comunitat es de 37 años, según el Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Gobierno. Siete de cada diez extranjeros que hay en la C.Valenciana están en edad de trabajar y más de un 10 % son niños y niñas. Aún así hay nacionalidades con migrantes algo más longevos como Ecuador, Perú y Bolivia (más de 40 años), y otros más jóvenes como Pakistán y Honduras (31 %).

Precisamente, la hondureña es una de las nacionalidades donde principalmente migran mujeres (68 %), muchas de ellas huyendo de la violencia (también sexual) del país y que acaban trabajando en la economía sumergida como empleadas domésticas. En el caso de Senegal, un 78 % de los migrantes que llegan son hombres. La peligrosidad de la ruta migratoria (no solo por el océano, sino por el desierto) hace que muchas menos mujeres salga, ya que se exponen incluso a violaciones.