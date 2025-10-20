La Generalitat acredita a la jueza de la dana que ofreció los agentes medioambientales al secretario autonómico investigado, Emilio Argüeso

La Conselleria de Medio Ambiente ha acreditado a la jueza de la dana que el 29 de octubre ofreció los agentes medioambientales a la Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias (Avsre), cuyo dirección recae en la persona que ocupa la secretaria autonómica de Emergencias. El día de la dana era Emilio Argüeso, ahora investigado, quien ocupaba este cargo. Y ahora en manos de Irene Rodríguez Rodrigo.

Un ofrecimiento que había sido puesto en duda por algunos de los trabajadores de Emergencias que han declarado las últimas semanas. E incluso añadieron que Medio Ambiente denegó el 28 de octubre la petición para destinar agentes medioambientales para vigilar barrancos durante la jornada de la dana. De ahí que la magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, decidiera citar a declarar al director general de Medio Ambiente, Luis Gomis, el próximo 20 de noviembre.

Una cita a la que se ha adelantado el director general de Medio Ambiente, al remitir a la jueza de la dana la "comunicación interna dirigida al director de la Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las Emergencias, de fecha 29 de octubre de 2024, firmada por el director general de Medio Natural y Animal, de ofrecimiento de los Agentes Medioambientales, fue remitida a través del denominado Registro Departamental, que es el medio oficial de comunicación telemática entre órganos y Unidades de la Generalitat Valenciana".

"Dicha comunicación se remitió desde el Servicio de Coordinación de Usos Comunes al Medio Natural y Animal (adscrito a la Dirección General de Medio Natural y Animal) a las 12:19 horas del día 29 de octubre de 2024". Ofrecimiento del que quedó constancia "fue recibido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias a las 12:25 horas del día 29 de octubre de 2024".

Medio Ambiente incluye en su escrito "copia de la documentación requerida en su atento oficio, como es la copia de la comunicación interna remitida el 29 de octubre de 2024 al director de la Avsre, así como copia del libro del registro departamental de salida, y justificante de aceptación del departamental".

Una documentación que puede complicar la defensa del investigado Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico y director de la Avsre y, por lo tanto, mando único de la emergencia del 29-O mientras se estaba en situación 0 y 1 del Plan de inundaciones. Un detalle nada baladí que puede suponer quela Generalitat se distancia de la línea argumentaria de defensa que habían mantenido hasta ahora tanto la exconsellera Salomé Pradas como el exsecretario autonómico. Emilio Argüeso.

El detalle que no explica en su escrito el director general Luis Gomis es quién denegó el 28 de octubre la participación de los agentes medioambientales en la vigilancia de los barrancos, tal como declaró una trabajadora de Emergencias el pasado 7 de octubre.

Según el testimonio de la técnica de Emergencias, "el día de antes al Cepif (Central de Prevención de Incendios Forestales, los agentes medioambientales) se le pidió que hicieran mediciones escalas y se nos denegó y se le pidió a bomberos forestales". La revelación sorprendió a la jueza durante el interrogatorio a la técnica, ya que la magistrada debía recordar el ofrecimiento que hizo público en abril la Conselleria de Medio Ambiente al asegurar dijo "que había puesto 200 agentes medioambientales" a disposición de emergencias. "Fue el día 28 en previsión del 29 de octubre", confirmó la técnica de Emergencias. Un misterio que sigue sin resolverse, al igual que la incógnita sobre quién decidió retirar a los bomberos forestales de la vigilancia del barranco del Poyo .