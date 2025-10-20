Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

La Generalitat acredita a la jueza de la dana que ofreció los agentes medioambientales al secretario autonómico investigado, Emilio Argüeso

El director general del Medio Natural, Luis Gomis, citado en noviembre como testigo, se adelanta y justifica que envió a la Agencia de seguridad y respuesta a las emergencias (Avsre) la propuesta de efectivos para vigilar "caudales en ríos, barrancos y zonas inundables"

Medio Ambiente no aclara quien denegó el 28 de octubre la petición de desplegar a estos agentes

Barranco del Poyo a su paso por Paiporta, en una imagen captada el 30 de octubre de 2024.

Barranco del Poyo a su paso por Paiporta, en una imagen captada el 30 de octubre de 2024. / Miguel Ángel Montesinos

Laura Ballester

La Conselleria de Medio Ambiente ha acreditado a la jueza de la dana que el 29 de octubre ofreció los agentes medioambientales a la Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias (Avsre), cuyo dirección recae en la persona que ocupa la secretaria autonómica de Emergencias. El día de la dana era Emilio Argüeso, ahora investigado, quien ocupaba este cargo. Y ahora en manos de Irene Rodríguez Rodrigo.

Un ofrecimiento que había sido puesto en duda por algunos de los trabajadores de Emergencias que han declarado las últimas semanas. E incluso añadieron que Medio Ambiente denegó el 28 de octubre la petición para destinar agentes medioambientales para vigilar barrancos durante la jornada de la dana. De ahí que la magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, decidiera citar a declarar al director general de Medio Ambiente, Luis Gomis, el próximo 20 de noviembre.

Una cita a la que se ha adelantado el director general de Medio Ambiente, al remitir a la jueza de la dana la "comunicación interna dirigida al director de la Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las Emergencias, de fecha 29 de octubre de 2024, firmada por el director general de Medio Natural y Animal, de ofrecimiento de los Agentes Medioambientales, fue remitida a través del denominado Registro Departamental, que es el medio oficial de comunicación telemática entre órganos y Unidades de la Generalitat Valenciana".

"Dicha comunicación se remitió desde el Servicio de Coordinación de Usos Comunes al Medio Natural y Animal (adscrito a la Dirección General de Medio Natural y Animal) a las 12:19 horas del día 29 de octubre de 2024". Ofrecimiento del que quedó constancia "fue recibido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias a las 12:25 horas del día 29 de octubre de 2024".

Medio Ambiente incluye en su escrito "copia de la documentación requerida en su atento oficio, como es la copia de la comunicación interna remitida el 29 de octubre de 2024 al director de la Avsre, así como copia del libro del registro departamental de salida, y justificante de aceptación del departamental".

Una documentación que puede complicar la defensa del investigado Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico y director de la Avsre y, por lo tanto, mando único de la emergencia del 29-O mientras se estaba en situación 0 y 1 del Plan de inundaciones. Un detalle nada baladí que puede suponer quela Generalitat se distancia de la línea argumentaria de defensa que habían mantenido hasta ahora tanto la exconsellera Salomé Pradas como el exsecretario autonómico. Emilio Argüeso.

El detalle que no explica en su escrito el director general Luis Gomis es quién denegó el 28 de octubre la participación de los agentes medioambientales en la vigilancia de los barrancos, tal como declaró una trabajadora de Emergencias el pasado 7 de octubre.

Noticias relacionadas y más

Según el testimonio de la técnica de Emergencias, "el día de antes al Cepif (Central de Prevención de Incendios Forestales, los agentes medioambientales) se le pidió que hicieran mediciones escalas y se nos denegó y se le pidió a bomberos forestales". La revelación sorprendió a la jueza durante el interrogatorio a la técnica, ya que la magistrada debía recordar el ofrecimiento que hizo público en abril la Conselleria de Medio Ambiente al asegurar dijo "que había puesto 200 agentes medioambientales" a disposición de emergencias. "Fue el día 28 en previsión del 29 de octubre", confirmó la técnica de Emergencias. Un misterio que sigue sin resolverse, al igual que la incógnita sobre quién decidió retirar a los bomberos forestales de la vigilancia del barranco del Poyo .

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
  2. Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia
  3. Emergencias lanza una alerta roja por riesgo de inundación en la Safor y la Ribera
  4. Las comunicaciones por carretera y tren entre C.Valenciana y Cataluña, cortadas por las lluvias torrenciales
  5. ÚLTIMA HORA | Aviso rojo en la Safor y en la Ribera Baixa por lluvias torrenciales
  6. Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
  7. Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
  8. Dana en Tarragona: 'Hay muchísimos valencianos atrapados en la carretera

La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron "muertes por ahogamiento" antes del Cecopi

La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron "muertes por ahogamiento" antes del Cecopi

La Generalitat acredita a la jueza de la dana que ofreció los agentes medioambientales al secretario autonómico investigado, Emilio Argüeso

La Generalitat acredita a la jueza de la dana que ofreció los agentes medioambientales al secretario autonómico investigado, Emilio Argüeso

Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y "aún no se había convocado el Cecopi"

Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y "aún no se había convocado el Cecopi"

El Consell cede ante Vox y medirá las estadísticas de los inmigrantes: de las ayudas que reciben a la sangre que donan

El Consell cede ante Vox y medirá las estadísticas de los inmigrantes: de las ayudas que reciben a la sangre que donan

La Generalitat tampoco enviará al Gobierno datos de cribados de cáncer de mama

La Generalitat tampoco enviará al Gobierno datos de cribados de cáncer de mama

Compromís recurre al TSJ para que la Generalitat facilite el "detalle" de 90 tickets de comidas y cenas del Consell

Compromís recurre al TSJ para que la Generalitat facilite el "detalle" de 90 tickets de comidas y cenas del Consell

El jefe del SAIH asegura que Emergencias incluyó l'Horta Sud y la Ribera Baixa en el Es Alert del 29-O por aviso de la CHJ

El jefe del SAIH asegura que Emergencias incluyó l'Horta Sud y la Ribera Baixa en el Es Alert del 29-O por aviso de la CHJ

Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, destaca la implicación del sector agroalimentario en la Feria Utiel Gastronómica

Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, destaca la implicación del sector agroalimentario en la Feria Utiel Gastronómica
Tracking Pixel Contents