Incendio en las Corts (pero esta vez falsa alarma)

La cámara realiza un ejercicio para comprobar los protocolos de desalojo y obliga a detener una comisión

Las Corts, durante una sesión reciente.

Las Corts, durante una sesión reciente. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Como si no estuviera suficientemente caldeada la actualidad política valenciana, las Corts vivieron este lunes un simulacro de incendio de esos que provocan un auténtico sobresalto, ya que no había preaviso. De repente, el estridente pitido interrumpió la comparecencia del síndic de Comptes, Vicent Cucarella, que tenía una mañana intensa, informando de hasta quince asuntos en la comisión de Economía, a la que había sido convocado con muchos meses de retraso.

El susto, que se dio a las 11 de la mañana, apenas duró unos minutos, pero todos, empleados, señorías y periodistas fueron desalojados, y terminaron en la calle del Salvador de València (una de las contiguas al sacrosanto edificio). La política valenciana no gana para sustos.

