El jefe del SAIH asegura que Emergencias olvidó incluir l'Horta Sud y la Ribera Baixa en el primer Es Alert del 29-O

El jefe de área del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Ignacio Valero Garcés, ha asegurado este lunes ante la comisión de investigación de la dana del Senado que la Generalitat había dejado fuera del primer Es Alert lanzado el 29 de octubre a las 20.11 horas a las comarcas de l'Horta Sud y la Ribera Baixa, dos zonas especialmente afectadas por la riada y la barrancada de aquella tarde.

El responsable del SAIH, que estuvo presente en el Cecopi que arrancó a las 17.00 horas de esa jornada, ha confirmado las desconexiones de la reunión que sufrieron los representantes estatales que concurrieron vía telemática. También ha corroborado que se comenzó a hablar del Es Alert "antes de las 18.00 horas", en los momentos previos al segundo fundido a negro de la reunión. "A las 19.00 horas [cuando acaba esa segunda desconexión] vuelven a hablar de los mensajes y ahí la gente se lleva las manos a la cabeza. ¿Todavía no han avisado a la población?", ha rememorado.

En ese momento, a preguntas de la senadora socialista Rocío Briones, Valero ha asegurado que la CHJ tuvo que alertar a los responsables de Emergencias de la Generalitat que el SMS masivo no se había configurado para que lo recibieran en las comarcas de l'Horta Sud y la Ribera Baixa. "Se las habían dejado fuera, avisamos por desesperación", ha declarado el técnico, que ha apuntado que la confederación ya había avisado previamente de que "las aguas del Magro iban al Júcar".

Información "obvia" del barranco del Poyo

También ha considerado que para entonces, en torno a las 19.00 horas, ya había conocimiento en el Cecopi de la situación en l'Horta Sud, que terminaría siendo la zona donde más muertes se produjeron. De hecho, asegura que alguien habló de "problemas" en Paiporta y que desde las 17.30 tanto Renfe como Ferrocarrils de la Generalitat ya habían cortado la circulación en los tramos que atraviesan esta comarca. "Era obvio", ha remarcado.

Valero ha defendido a lo largo de toda su comparecencia la gestión del SAIH esa jornada, negando el apagón informativo del que habla el Consell de Carlos Mazón y todo el PP y subrayando que desde que se activa el plan especial de inundaciones y las alertas hidrológicas (lo que sucedió a mediodía del 29-O por los avisos, entre otros, de la propia CHJ), la vigilancia de los caudales de los barrancos pasa a depender del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El intercambio más tenso, como era previsible, se ha producido a preguntas del senador del PP por Castellón Jaume Llorens, quien ha tratado sin éxito de incidir en la teoría de la falta de información de la CHJ entre las 16.13 y las 18.43, cuando el caudal del barranco del Poyo registrado por el medidor ubicado en Riba-roja se dispara hasta más de 1.600 metros cúbicos por segundo (m3/s).

"Hay que intervenir sobre el territorio"

Valero ha tachado esa exposición de "errónea", subrayando que en cuanto se activan las alertas hidrológicas (11.45 en el Magro y 12.20 en el Poyo) por avisos, precisamente, de la CHJ, es Emergencias de la Generalitat quien "debe intervenir en el terreno con los medios que tiene".

E incluso ha reseñado que antes de esas alertas hidrológicas ya se debería haber actuado. "Es imortante esto. El plan especial de inundaciones se tiene que activar antes, en la fase de predicción y preemergencia. Con la alerta hidrológica lo que hay que hacer es intervenir sobre el territorio y meter más medios", ha destacado Valero, quien ha añadido que "empezar a improvisar a las 17.00 horas es complicado".

El responsable de la CHJ ha insistido en todo momento en que había información desde primera hora que evidenciaba que la dana era un "episodio extraordinario". De hecho, ha explicado que la Generalitat de Cataluña convocó a su organismo y otras agencias el día 25 de octubre, cuatro días antes, a una reunión preparatoria ante las informaciones que ya aportaba Aemet, algo que nunca hizo el Consell y que sí ha hecho en temporales posteriores al 29-O.

Igualmente, ha defendido que los sensores automáticos como el famoso que informó sobre esa crecida del Poyo a las 18.43 horas, ubicado en Riba-roja, no son útiles para la protección civil por las características de las cuencas mediterráneas, propicias para crecidas súbitas que una vez son notificadas ya no se pueden prevenir.

Por eso, ha asegurado que instalar más puntos de medición automática en barrancos como los de l'Horteta o Gallego, afluentes aguas abajo de Riba-roja y causantes de las primeras inundaciones "no previene de nada". Y ha insistido en que, tal como dicta el plan de inundaciones, las mediciones deben hacerse en los puntos de control de escalas con medios desplegados por el Centro de Coordinación de Emergencias.