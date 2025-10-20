Los 12 equipos de salud mental del Ministerio buscan "sanar las heridas colectivas" en la zona cero de la dana

Sentados en círculo en medio de una calle de Catarroja, en la esquina entre las calles San Vicent Ferrer y Joan Giner: conversando, reflexionando en voz alta, compartiendo vivencias del 29-O y de los 12 meses de recuperación. Así transcurría, este lunes en Catarroja, una de las sesiones de trabajo colectivas organizadas por las Unidades de Salud Mental en Emergencias (USME) impulsadas por el Ministerio de Sanidad. Desde su puesta en marcha en junio, estos equipos especializados en salud mental han realizado ya 500 en los diferentes municipios de la zona cero de la dana. Esta sesión ha sido especial porque, en el círculo, estaban sentados la ministra de Sanidad, Mónica García; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y el director general de Salud Mental de la Conselleria de Sanidad, Bartolomé Pérez; y la alcaldesa de la localidad, Lorena Silvent. El municipio cuenta con una USME dedicada exclusivamente a abordar la atención a las asociaciones de víctimas afectadas por la dana. En el encuentro ha participado también Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O.

"En este tipo de reuniones queremos sanar no solo las heridas individuales, sino también las colectivas, las heridas comunitarias", explica García. Su trabajo es "complementario" a la asistencia individual dada en los centros de salud, en las siete Unidades de Estrés Postraumático de los hospitales de la zona cero y en los Servicios Sociales de los ayuntamientos que dan apoyo psicológico a sus vecinos y vecinas. "El objetivo es prevenir, intentar ayudar y apoyar a los municipios -, añade García- con un trabajo invisible, pero que apoya activamente a los territorios".

En 12 unidades diferentes

En total, el Ministerio ha habilitado 12 USME o equipos de intervención psicosocial comunitaria en la provincia de Valencia, en colaboración con más de 30 entidades sociales, educativas, sanitarias o comunitarias. Están activas en los municipios de Aldaia, Picanya, Torrent, Paiporta, Catarroja, Alfafar, Sedaví, Algemesí, Utiel y Chiva y trabajan dentro de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción. En diciembre cuando se presentó la iniciativa, que en principio iba a estar en funcionamiento en febrero, García tildó el proyecto de "innovador y pionero" porque pone el foco en la reconstrucción comunitaria y no individual. Ha reconocido que "muchos países de nuestro entrono están interesados en conocer los resultados" y, así, poder disponer de "una herramienta más frente a futuras catástrofes".

La ministra de Sanidad, Mónica Garcí­a, saluda a la presidenta de la Asociación VÃíctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarezen Catarroja / Manuel Bruque/EFE

Una de las cosas que más ha llamado la atención a la ministra es la importancia que los vecinos de Catarroja le da a la "recuperación de las fotos, como vehículo de recuperación de la memoria, de la vivencia y de las familias". Por eso, ha destacado la importancia "de escuchar a la sociedad". Cabe recordar que, además de estas charlas comunitarias, las USME impulsan talleres de primeros auxilios psicológicos, programas de expresión emocional en centros educativos, acompañamiento a personas mayores en residencias, apoyo a profesionales sanitarios y grupos de ayuda mutua para colectivos específicos como cuidadores, voluntarios o personas con discapacidad.

Por su parte, Bernabé ha resaltado que el Gobierno está dedicado a "poder llegar a cada rincón para atender a la gente en cualquier cuestión que necesite". Un ejemplo son estas unidades de atención psicológica que se realizan sobre el terreno.

Choque con la Generalitat

Hace una semana, la Conselleria de Sanidad remitió una carta al Ministerio -la hizo pública- en la que criticaba la tardanza en la puesta en marcha de las USME y su bajo nivel de asistencia a la ciudadanía en comparación con la actividad de la propia Generalitat. Al respecto, García ha expresado "no entender muy bien esa crítica cuando el trabajo ha sido colectivos". Además, ha insistido en resaltar que el de las USME es una intervención "diferente" y "complementaria" a la ofrecida en los centros de salud. "Hemos tenido un buen entendimiento con Conselleria -, ha afirmado-. Y, por eso, no la entendí más allá de ser una crítica política o de ruido político".