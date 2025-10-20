Sanidad deberá dar "instrucciones precisas" a su personal sobre si ir o no al trabajo ante una emergencia

Pongámonos en situación: llueve y mucho en una zona de la Comunitat Valenciana, pongamos la Safor. A la alerta roja que se había decretado por Aemet y el aviso del mismo color del 112 se añade un nuevo paso: el Centro de Coordinación de Emergencias declara el nivel 1 de emergencia por inundaciones. El personal de, por ejemplo, el centro de salud de Oliva dudan qué hacer, tanto los que están trabajando y han de desplazarse para volver a su casa como los que todavía no han entrado y han de acudir. ¿Cancelar todas las visitas? ¿Dejar la actividad a mitad? ¿Se cierra el centro? ¿Tomar el riesgo del trayecto, tanto de ida como de salida?

La situación es hipotética, pero las dudas se han convertido en reales en el último mes y medio. La sucesión de temporales con sus consiguientes avisos de riesgo a la población se han convertido en un quebradero de cabeza para muchos centros sanitarios a la hora de cómo encajar la esencialidad de su labor con la autoprotección del personal que ha de ejercerla (en la alerta roja de final de septiembre un millar de profesionales no pudo ir a trabajar), unos interrogantes que el futuro 'Protocolo de actuación ante Emergencias por fenómenos meteorológicos adversos para el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad' quiere aclarar o, al menos, reglamentar al máximo.

El documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV y que todavía está en fase de debate con los sindicatos, tiene como objetivo "establecer un marco de actuación específico para la protección de la seguridad y salud del personal gestionado por la Conselleria de Sanidad, así como del personal de empresas externas, en caso de emergencias por fenómenos meteorológicos adversos" y tiene entre sus principales medidas el nombramiento para "cada departamento o, en cu caso, cada centro de trabajo" de un "jefe de emergencias" o alguien responsable de seguir los avisos, alertas y emergencias meteorológicas así como "posibles sustitutos en caso de ausencia".

Una voluntaria en Alfafar, asistiendo a la ciudadanía con problemas médicos tras la dana. / Levante-EMV

Esta nueva figura tendrá un papel clave en el desarrollo del protocolo en los distintos niveles que se señalan e incluso, dada la circunstancia, podría decidir cerrar un centro de trabajo "en caso de riesgo grave o inminente" sin necesidad de la orden de los órganos superiores Esta decisión solo llegaría en el caso de que se haya declarado una situación de emergencia y el citado responsable "aprecie una situación de riesgo grave o inminente" ya que, según especifica el protocolo, "el posible cese de actividad y cierre de un centro de trabajo corresponderá a los órganos superiores y directivos de la Conselleria de Sanidad".

Cómo dar los avisos

La situación hipotética señalada al inicio también obligaría a este jefe de emergencias "junto con el responsable del centro y del gerente del departamento de salud, y teniendo en cuenta las instrucciones específicas que se hayan podido difundir por un órgano superior o directivo de la Conselleria de Sanidad", a dar "instrucciones específicas al personal en relación a si deben acudir a su puesto de trabajo, si deben abandonarlo de forma anticipada, o si deben permanecer en él".

Cómo realizar esta comunicación de "instrucciones específicas adicionales" es uno de los puntos que también señala el protocolo. A diferencia de las distintas situaciones de alerta o la preemergencia que se hará a través de una publicación en la página web de Sanidad y de la intranet de cada centro departamental, esta comunicación excepcional "se realizará mediante la siguiente secuencia: el responsable del centro difundirá la información a las diferentes direcciones, jefaturas, coordinaciones, adjuntías y supervisiones, para que alcance a todo el personal".

Asimismo, añade el protocolo, "se informará al comité de seguridad y salud de su ámbito, que cooperará con la difusión y comunicación de la información que deba trasladarse al personal y promoverá las medidas preventivas propuestas". No obstante, remarca que el personal "permanecerá atento a las instrucciones y comunicaciones específica y concretas que, a través de su teléfono móvil, correo electrónico o cualquier otro medio, reciba por parte de un superior o del jefe de emergencia de su centro de trabajo" así como del Centro de Coordinación de Emergencias.