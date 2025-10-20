Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y "aún no se había convocado el Cecopi"

Nueva declaración de un testigo ante la jueza y el fiscal de la causa de la dana. Durante la mañana de hoy ha comparecido Antonio Frías, operador de emergencias que, pese a su papel determinante durante la jornada del 29 de octubre (29-O). Frías fue el funcionario que activó formalmente la alerta hidrológica en el río Magro y en el barranco del Poyo al mediodía del 29-O tras las primeras crecidas de caudal detectadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en ambas cuencas. Pero el técnico ha declarado "no recordar" qué jefe le ordenó activarlas.

Antonio Frías también fue el que activó la "emergencia situación 1 por inundaciones" para las comarcas de Utiel-Requena y la Ribera, a las 14 horas, pero tampoco recordaba quién le ordenó activarlo, según confirman fuentes conocedoras de su declaración a Levante-EMV. De hecho, el técnico de Emergencias ha confirmado que justo en ese momento, a las 14 horas, finalizó su jornada laboral. Y a esa hora "aún no se había convocado el Cecopi" (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del 29-O.

El técnico de Emergencias sí recordaba haber visto a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, por la mañana en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana alrededor de las 12 horas y que les dijo "Me alegro de que no haya pasado nada personal", según fuentes conocedoras de su declaración, en referencia a pérdidas humanas, aunque desde primera hora del 29-O un camionero sí que había desaparecido en l'Alcúdia. Y su cuerpo fue encontrado el 2 de noviembre en Guadassuar.

El testigo ha asegurado no saber "nada" sobre la petición a los bomberos para vigilar los barrancos o las peticiones de agentes forestales (rechazadas el 28 de octubre y nunca recibidas el 29-O) ya que su misión durante el 29-O era "enviar los avisos a los ayuntamientos, incluidos los de aguas abajo" a través del CoordCom (una especie de caja negra que graba todos los pasos que se dieron el 29-O) y que se envían vía "correo electrónico o fax". El sistema avisa a Emergencias con indicativos "verde si se ha recibido, rojo no. Se reenvían varias veces hasta que dan aviso verde".

El testigo también ha confirmado que "el día 28 octubre en Emergencias no se reforzó nada" y no tenían avisos especiales. Y, por último, que su jornada finalizó a las 14 horas (otras fuentes señalan que a las 14.30 horas) y que a esa hora "no se había dicho nada de convocar el Cecopi".