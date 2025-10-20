El videoanálisis de Alfons Garcia: “¿Puede el presidente de los valencianos no estar en el funeral de Estado? Solo el debate evidencia la atrofia de la vida pública en la que estamos instalados”

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia comenta en su videoanálisis de esta semana sucesos de la escena internacional como las manifestaciones contra Donald Trump por numerosas ciudades de Estados Unidos y subraya el vídeo de respuesta difundido por el presidente americano en el que lanza excrementos contra los manifestantes. “Nada es casual en este universo virtual de los relatos políticos. La reacción de Trump es posiblemente la manera más directa de intentar desacreditar a los que salen a la calle contra la deriva autoritaria posdemocrática”, señala.

Alfons Garcia observa también la realidad más cercana y se centra en la conmemoración del año de la gran riada y, en concreto, en la polémica surgida en torno al funeral de Estado y la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón. “¿Puede el presidente de los valencianos no estar en un acto así? Solo el debate evidencia la anomalía institucional y la atrofia de la vida pública en la que estamos instalados desde hace un año”, comenta el subdirector del diario.

"El Consell insiste en agitar el cóctel de la lengua y las señas de identidad"

Por otra parte, Alfons Garcia, se refiere asimismo a cómo, en medio de de esta polémica y de la de las mamografías dejadas de realizar, el Consell insiste en agitar “el cóctel de la lengua y las señas de identidad”. En concreto, se refiere a la propuesta para el dominio en internet ‘.val’ y a lo dicho en redes por Carlos Mazón. “Vamos a ver quién está a favor y quién en contra”, ha afirmado. Para el periodista, “de nuevo, la lengua y la identidad son utilizadas como munición para la guerrilla política”.