Circulación
Dos accidentes en la A-3 y en la V-30 complican el tráfico en Valencia
El alcance que más congestiona la circulación está el término municipal de Quart de Poblet en sentido Madrid, cerca del aeropuerto
J.R.
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia, sobre todo, en el acceso a València en el área metropolitana. Dos accidentes en la A-3 y en la V-30 complican el tráfico en Valenciasegún informa la Dirección General de Tráfico y no hay víctimas mortales en ninguno de los dos. El primero de ellos se encuentra en el término municipal de Quart de Poblet en sentido Madrid, cerca del aeropuerto. Aquí hay casi dos kilómetros de retención y se encuentra el carril izquierdo cerrado tras el alcance.
En la carretera V-30 en sentido Puerto de Valencia también complicaciones en el tráfico en Valencia con un kilómetro de retención.
En Alicante
En la A-70 en Alicante también hay ocho kilómetros de circulación lenta en dirección al centro y otros cuatro kilómetros de atascos en dirección Valencia.
Retrasos en la línea C1
Los trenes de la línea C1 del núcleo de trenes de Cercanías de València circulan con retrasos este martes por la mañana debido a que el paso a nivel entre Xeraco y Tavernes se encuentra desprotegido. Los técnicos ya trabajan para solucionarlo lo antes posible.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Una técnica de Emergencias revela que el ofrecimiento del Consell de agentes medioambientales para vigilar barrancos 'no llegó a sala
- Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
- Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi