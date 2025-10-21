Adiós de Carlos Orts como decano de los registradores valencianos
Su cese voluntario se produce para no interferir en el proceso de elección de la Junta Nacional; forma parte de una de las candidaturas
El decano autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de la Comunitat Valenciana, Carlos Javier Orts Calabuig, dice adiós a su puesto después de cuatro años. Lo hace de forma voluntaria porque forma parte de una de las candidaturas del proceso electoral a la Junta Nacional.
En sus cuatro años al frente de la entidad, Orts ha lidiado con una "intensa actividad" en la reactivación de la actividad tras el parón provocado por la covid. "Han sido tiempos de incertidumbre, con oscilaciones y cambios en el gobierno autonómico" que han llevado al Decanato a "iniciar nuevos contactos con los responsables designados", como explica el colegio en un comunicado. En el mismo, Orts ha agradecido "el trabajo desarrollado por todo su equipo a la Junta Autonómica" y a todos los compañeros que han "colaborado desinteresadamente en todo momento".
Hasta el nombramiento de un nuevo decano o decana, Orts continuará desempeñando su cargo en funciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Una técnica de Emergencias revela que el ofrecimiento del Consell de agentes medioambientales para vigilar barrancos 'no llegó a sala
- Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
- Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi