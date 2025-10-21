Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós de Carlos Orts como decano de los registradores valencianos

Su cese voluntario se produce para no interferir en el proceso de elección de la Junta Nacional; forma parte de una de las candidaturas

Decano Carlos Javier Orts.

Decano Carlos Javier Orts. / ED

Redacción Levante-EMV

València

El decano autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de la Comunitat Valenciana, Carlos Javier Orts Calabuig, dice adiós a su puesto después de cuatro años. Lo hace de forma voluntaria porque forma parte de una de las candidaturas del proceso electoral a la Junta Nacional.

En sus cuatro años al frente de la entidad, Orts ha lidiado con una "intensa actividad" en la reactivación de la actividad tras el parón provocado por la covid. "Han sido tiempos de incertidumbre, con oscilaciones y cambios en el gobierno autonómico" que han llevado al Decanato a "iniciar nuevos contactos con los responsables designados", como explica el colegio en un comunicado. En el mismo, Orts ha agradecido "el trabajo desarrollado por todo su equipo a la Junta Autonómica" y a todos los compañeros que han "colaborado desinteresadamente en todo momento".

Hasta el nombramiento de un nuevo decano o decana, Orts continuará desempeñando su cargo en funciones.

