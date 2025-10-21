Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Audiencia de València frena la petición de nuevas imputaciones que el investigado por la dana Emilio Argüeso intentó en abril

Los seis magistrados de la sección segunda vuelven a dar la razón a la jueza de la dana que rechazó la petición del abogado del exsecretario autonómico para investigar al presidente de la CHJ y técnicos de Emergencias

Emilio Argüeso y su abogado llegan a la Ciudad de la Justicia el 11 de abril, cuando declaró como investigado el exsecretario autonómico de Emergencias.

Laura Ballester

València

La Audiencia de València frena la petición de imputaciones que el investigado en la dana Emilio Argüeso intentó en abril. Los seis magistrados de la sección segunda vuelven a dar la razón a la jueza de la dana que rechazó la petición del abogado del exsecretario autonómico para investigar al presidente de la CHJ y técnicos de Emergencias.

El tribunal, por unanimidad de los seis magistrados, desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias investigado contra la decisión de la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja de denegar su petición de que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, la jefa de servicio de coordinación del 112 y una técnica de comunicación de Emergencias declararan como investigados y no como testigos.

En un segundo auto notificado por el TSJCV la sección segunda de la Audiencia también rechaza el recurso de apelación de una acusación particular contra la negativa de la instructora a solicitar informes al Departamento de Seguridad Nacional.

