El CIS de Mazón: el Consell prepara un barómetro para la ciudad de València

El nuevo Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 que pasó este lunes por las Corts elimina del catálogo del Instituto Valenciano de Estadística varios estudios e incorpora otros. Entre las novedades para los próximos años, además de la cuestión de segregar los datos dependiendo de si la población es nacional o inmigrante que han pactado PP y Vox, el Consell ha incluido un barómetro de opinión ciudadana de la ciudad de València. Será de difusión trimestral, y permitirá hacer un seguimiento de la información de opinión pública respecto a diferentes aspectos sociales de interés y de la valoración de los servicios públicos municipales, entre ciudadanos de más de 18 años, por distritos.

El movimiento ha despertado suspicacias en la oposición. El portavoz socialista de Economía en las Corts, José Díaz, señala que el nuevo plan "incorpora operaciones con un marcado sesgo político, como estadísticas de asuntos taurinos, barómetros de opinión o bancos de datos de la ciudad de València, lo que —a su juicio— revela una clara intencionalidad política y territorialmente desequilibrada”.

Cabe destacar que el plan, por otro lado, elimina la operación del Observatorio Valenciano de la Vivienda, algo que contrasta con la preocupación actual por la situación del mercado inmobiliario, convertido ya en una de las mayores inquietudes sociales.

En materia lingüística, el plan también elimina el análisis estadístico sobre la situación del uso del valenciano y otras lenguas entre el personal de la administración pública. Lo que sí se incorpora es la situación del uso del valenciano en las grandes ciudades, lo que desde el PSPV ven como un intento de "continuar con la polémica artificial del valenciano como ya han hecho en la ciudad de Alicante".