Otra diputada socialista imita a Zapatero y planta a Ens Uneix en su congreso de memoria

El congreso de Memòria Democràtica que organiza la Diputación de Valencia y que se celebra este martes y miércoles, se ha terminado por convertir, quien lo diría, en escenario de una batalla dentro del perímetro de la izquierda valenciana. Hace unos días, tal como adelantó Levante-EMV, el expresidente Zapatero cancelaba su asistencia a este encuentro internacional que organiza Ens Uneix, para celebrar los diez años de políticas ligadas a la memoria en la Diputación de Valencia. Alegó problemas de agenda, un compromiso inaplazable. La presencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estaba confirmada y había sido anunciada por la vicepresidenta provincial, Natàlia Enguix, en la presentación del encuentro. Era la manera de rendir también homenaje al Gobierno que impulsó las políticas memorialistas en España, con la ley de memoria histórica de 2007, la primera que puso al país frente al espejo de su pasado reciente.

Ens Uneix, partido liderado por el alcalde de Ontinyent tras su ruptura con el PSPV, y que ahora gobierna la diputación en coalición con el PP, vio esta cancelación con suspicacia, fruto de su tensión con los socialistas, que no ha disminuido desde el desencuentro de 2023.

La sensación se la ha confirmado otro hecho. En las últimas horas se ha producido una segunda cancelación inesperada. Se trata de Lourdes Borrell Moreno, diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputación de Barcelona, de los socialistas catalanes (PSC), que iba a intervenir en el encuentro y que ha alegado también problemas para asistir.

Desde Ens Uneix no esconden el disgusto. “Es una decepción más. Lamentamos que haya partidos a los que la memoria democrática, las víctimas y los familiares les importan a ratos y según quien, mientras que en este congreso se pone el foco en las víctimas, la vertiente académica y el legado institucional”, señalan desde la vicepresidencia primera de la diputación, que apuntan a maniobras del PSPV para frenar esas presencias.

Fuentes socialistas reconocen en privado que no era normal que se dieran estas participaciones en un congreso de la diputación, dadas las malas relaciones que existen ahora mismo entre el PSPV y Ens Uneix, que se ha mostrado muy crítico, por ejemplo, con el nombramiento de Rebeca Torró como secretaria de Organización del partido. "Además, es un congreso para blanquear al PP y a Mompó", añaden.

El congreso, en todo caso, arranca este martes, y se celebrará durante dos días en la Beneficència. Se da la paradoja de que será un presidente del PP, Vicent Mompó, quien lo inaugure. Contará con la presencia de Anna Krekic, conservador de un museo en un campo de concentración en Trieste (Italia); del relator especial de la ONU, Bernard Duhaime, o de Alison Kennedy Ribeiro de Menezes, de la Universidad de Warwick, entre otros.