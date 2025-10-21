La ex alto cargo del Botànic Ana Berenguer sale del Ministerio de Vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado el cese de la alicantina Ana Berenguer Giménez como directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, un cargo que ocupaba desde marzo de 2024. Su relevo lo asumirá la toledana Inés Sandoval Tormo, hasta ahora responsable de Promoción y Colaboración en la entidad pública Sepes, dependiente del mismo ministerio.

Berenguer pone fin así a una etapa que ella misma define como “intensa y grata”, al frente de una dirección general de nueva creación centrada en el diagnóstico y la evaluación de políticas públicas. La ex directora general asegura que la salida “no tiene mayor historia” y que su paso por el Gobierno central le ha permitido trabajar en un área “que preocupa a los ciudadanos y es prioridad del Gobierno de España”, con especial implicación en el plan estatal de vivienda y en la respuesta a emergencias como el realojo de familias afectadas por la dana del pasado año en Valencia.

Durante su etapa en el ministerio, Berenguer asegura que ha participado en la elaboración del Plan Estatal de Vivienda, que el departamento de Isabel Rodríguez espera cerrar con las comunidades autónomas en los próximos meses, y ha puesto en marcha una unidad de datos vinculada al sector residencial, inexistente hasta entonces. Entre los proyectos que deja en marcha, cita las acciones relacionadas con los alquileres turísticos y el diseño de una ventanilla única digital, iniciativas en las que su equipo ha trabajado “desde cero”.

Currículo

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Berenguer cursó un máster en Mercados Financieros en el Instituto de Estudios Bursátiles y otro en Administración Pública por la Universidad de Columbia, en Nueva York. Antes de su llegada al Gobierno central, fue directora general de Análisis y Políticas Públicas en la Presidencia de la Generalitat durante el último mandato del Botànic, en el equipo de Ximo Puig, y formó parte del grupo que gestionó la respuesta a la crisis sanitaria y económica derivada del covid.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito del análisis y la evaluación de políticas públicas. Antes de incorporarse al Ejecutivo valenciano, trabajó casi una década en Estados Unidos, primero para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y después en el Ayuntamiento de Nueva York, donde llegó a ocupar la Vicepresidencia del Área de Análisis Económico, dirigiendo un equipo de investigación sobre impacto de programas públicos y desarrollo económico. En España, también ejerció como abogada en Garrigues, en Madrid.

Quinielas

Hija del exconseller socialista Luis Berenguer, la ahora ex directora general ha estado vinculada al ámbito socialdemócrata, aunque sin ocupar cargos orgánicos. En la previa de las elecciones municipales de 2023, su nombre llegó a sonar en las quinielas del PSPV como posible candidata a la Alcaldía de Alicante.

Tras su salida del Ministerio de Vivienda, Berenguer asegura que inicia una etapa distinta, alejada por el momento de la política institucional. En el corto plazo, explica, quiere dedicarse a su familia y a proyectos personales que había dejado aparcados cuando se incorporó al Gobierno. “Ahora toca parar, reflexionar y retomar algunos proyectos que estaban en pausa”, afirma.