Sin noticias de Compromís: la federación que se anunció para verano sigue sin fecha

Aunque las partes coinciden a la hora de afirmar que “sería deseable” culminar el proceso para que Compromís se convierta en una federación de partidos, lo cierto es que este desenlace aún no tiene fecha. El propio Joan Baldoví, síndic de la coalición y último candidato a la presidencia de la Generalitat, vaticinó que el trabajo podría estar hecho antes o después del verano, pero a mediados de octubre el debate se mantiene atascado.

Las desconfianzas entre Més e Iniciativa, los partidos con más peso en la coalición, se acrecentaron tras el episodio vivido en junio en el Congreso de los Diputados, cuando la diputada de la pata nacionalista, Águeda Micó, rompió con Sumar y se marchó al grupo mixto después de que los de Yolanda Díaz impidieran la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación por la dana.

Finalmente, Sánchez sí que comparecerá en esta comisión, pero esta rectificación no ha apaciguado las diferencias entre las formaciones valencianistas, que ya existían antes de esta crisis. Los temas que desde Iniciativa quieren abordar a fondo para sellar un acuerdo que convierta la coalición en una federación de partidos son el reparto de fondos económicos, el establecimiento de un sistema para diseñar las futuras listas electorales y un protocolo para evitar casos de transfuguismo entre ambos partidos.

“No hemos vuelto a saber nada de la propuesta de estatutos”, señalan fuentes de Iniciativa, formación con menos peso que Més en el conjunto de la coalición pero con más fuerza en ciudades como Alicante o Elche. Aunque la previsión era convocar reuniones en octubre, según fuentes de ambas formaciones “aún no se ha celebrado ninguna”. Los más escépticos afirman que “con dos estrategias diferentes no habrá federación de partidos, porque esta debe ser la consecuencia de un proyecto común que a día de hoy no existe”.

Algunas pesimistas voces de Iniciativa afirman “tener la sensación” de que “a Més le interesa federalizar Compromís para acabar de pasar el rodillo y quedarse con todo el pastel”. Otras, sin embargo, confían en “la voluntad demostrada” por parte de Més para “encontrar una solución consensuada”. Desde el antiguo Bloc reconocen que “falta un poco de empuje” para que culminen las negociaciones, aunque aseguran que “los ánimos están más calmados” que en verano, cuando se llegó a un punto de máxima fricción.

Un intento de desatascar

El domingo cuatro cargos relevantes de Compromís, entre ellos el exalcalde de València Joan Ribó y el exconseller alicantino Manuel Alcaraz, publicaron un manifiesto en INFORMACIÓN para urgir la federación de la coalición. Entre otros argumentos, pedían a los diferentes partidos que integran Compromís “unidad organizada con pasos claros hacia una federación que dé estabilidad” y “apertura real con espacios de diálogo y corresponsabilidad con los tejidos populares organizados y otras fuerzas progresistas”.

La conversión en federación requiere la redacción de unos estatutos compartidos de los partidos que integran Compromís, a día de hoy inexistentes, y evitaría las negociaciones previas entre las formaciones de cara a cada convocatoria electoral. Al menos, eso es lo que se pretende.

Un ejemplo de federación de partidos fue la antigua CiU, Convergència i Unió, que por norma establecía que uno de cada cuatro candidatos en las listas electorales pertenecería a la desaparecida Unió Democrática, la parte más débil de la alianza ante Convergència Democrática, que fundó y lideró el expresidente catalán Jordi Pujol y cuyo espacio hoy ocupa Junts.

Surge el debate electoral

En este contexto una irrupción inesperada ha abierto otro debate en el sí de la coalición. El pasado viernes la dirección local de Iniciativa expresó su voluntad de que Rafa Mas, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, liderara la candidatura a la alcaldía de la ciudad en 2027 con un “frente democrático” que aglutinara a las distintas fuerzas a la izquierda del PSOE.

Esta propuesta llega en un momento en el que Compromís, tanto desde Més como desde Iniciativa, no esconde su voluntad de explorar acuerdos con otras formaciones como Esquerra Unida, Sumar o Podemos de cara a las elecciones autonómicas y municipales, además de en las generales, donde ya ha habido coaliciones en los últimos comicios.

Desde Més reconocen que “no esperaban” el anuncio de Rafa Mas, aunque afirman que la candidatura “se tendrá que resolver entre el conjunto de la coalición y aún no existe este debate”. Otra voz de los nacionalistas afirma que aunque la propuesta anticipada del portavoz en Alicante para ser candidato en 2027 “no se veía venir, es normal porque él", en referencia a Mas, "siempre va a su aire”.

En Iniciativa coinciden en cuanto a que “aún queda mucho por hablar” de cara a las elecciones municipales, e interpretan que el anuncio de la formación en Alicante “es un reconocimiento del liderazgo y del trabajo realizado por Rafa Mas, que es indiscutible”. Algunos, incluso, definen su tarea como “la única oposición real” al ejecutivo liderado por el alcalde Luis Barcala.

Sin embargo, pese a la voluntad explicitada por Iniciativa, todo está en el aire de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. Entre otras cuestiones porque las negociaciones de las listas podrían depender de los pactos a nivel autonómico entre las formaciones que integran Compromís y también con otras organizaciones, que podrían tener traducción en el ámbito municipal.

Esta relación no se descarta por las partes, pese a que algunas voces apelan a la “singularidad de Alicante” para afirmar que, si las negociaciones de las listas con otros partidos no culminan de cara a las elecciones autonómicas, “la autonomía municipal prevalecerá”.

Todo esto está sujeto, también, al congreso que Iniciativa celebrará en marzo; y al posible regreso de Mónica Oltra a la primera línea política, que las partes no descartan en absoluto, sobre todo con el foco en València.