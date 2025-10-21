La jueza pide a la Diputación de València copia de las llamadas de cuatro usuarios de telasistencia fallecidos durante la dana

La titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha solicitado a través de una providencia a la Diputación de València que remita al juzgado copia de las llamadas de cuatro usuarios de telasistencia fallecidos durante la dana. Una petición que puede realizar porque Las familias de las personas fallecidas en Picanya y Alfafar, que han comparecido ante la jueza, han dado su consentimiento para acceder a las grabaciones.

De esta manera, la magistrada de la dana acuerda en una providencia notificada hoy a las partes "requerir a la mercantil Atenzia, a quien corresponde la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria en la Diputación de València" para que remitan en el plazo de dos días desde la notificción "copia de la grabación de las llamadas entrantes y recibidas en fecha de 29 de octubre, con cuatro de las personas fallecidas e incluidas en el procedimiento.

La petición se realiza después de que Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce la acusación popular bajo la dirección letrada del abogado Manolo Mata, pidiera a la magistrada instructora que recabara información de la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València sobre el servicio de teleasistencia y los usuarios del mismo fallecidos en las riada. Petición que han respondido las tres administraciones, a las que ahora la jueza de Catarroja pide ampliar la información, en el caso de la Diputación de València.

El servicio de teleasistencia de la Generalitat realizó el 29 de octubre 5.500 llamadas en las provincias de Valencia y Castellón, 2.349 fueron a personas dependientes que tenían su residencia en municipios afectados por la dana y, sin embargo, en ninguna de estas comunicaciones hubo un aviso específico sobre la situación meteorológica que se estaba viviendo. Ese día fallecieron 37 personas usuarias de este servicio, un 16 % del total de víctimas. La situación cambió los días siguientes, el 30 y 31 de octubre, cuando este organismo activó una ronda de contactos bajo el epígrafe 'campaña meteorológica', mismo motivo bajo el que se hicieron 225 llamadas casi un mes antes, el 4 de octubre.