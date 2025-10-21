Sin profesorado ni recursos en las aulas para alumnado con discapacidad

UGT denuncia "ratios ilegales" y falta de profesorado y recursos en decenas de aulas para alumnado con discapacidad. El sindicato considera "insosteible" la situación que están viviendo las aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) en el inicio de curso escolar 2025-26.

Un aula UECO sirve para que niños y niñas con alguna discapacidad (como autismo, por ejemplo) puedan ir a un colegio ordinario con el resto de alumnado mientras que asisten a estas aulas que adaptan la enseñanza a las necesidades y habilidades de este alumnado.

Así, han sido un instrumento muy efectivo para la inclusión de las necesidades especiales en las aulas, y de hecho Conselleria ha creado 88 aulas nuevas en dos años. En total ya hay 344 aulas UECO en todos los centros educativos de la C.Valenciana.

Sin embargo, muchas de estas aulas acusan la falta de profesores y de medios. "Al final no es una inclusión real. Anuncian a bombo y platillo la creación de aulas para niños con discapacidad pero no las dotan de profesores", denuncia Javier Bezares, de UGT.

Aula de Infantil de un colegio de Quart de Poblet, en una foto de archivo / Fernando Bustamante

Conselleria de Educación asegura que las aulas UECO tienen, con carácter general, con hasta ocho alumnos y "cuentan en todos los casos", con tres profesores "lo que permite ofrecer una atención personalizada y favorecer la inclusión del alumnado". Sin embargo, reconocen que "de manera excepcional puede producirse un incremento puntual de la ratio". En estos supuestos afirman que se lleva a cabo una valoración de los recursos disponibles en el centro y, después de eso, si son necesarios, "se dota de recursos adicionales para la adecuada atención del alumnado".

Falta de profesores y recursos

Sin embargo, UGT comenzó a recibir hace una semana decenas de denuncias de profesorado de estas aulas, advirtiendo de que faltan docentes y recursos para dar clases. El sindicato recopiló hasta 25 aulas distintos e informó de ello a Conselleria de Educación, pero no ha obtenido respuesta. "Pensamos que pueden ser muchas aulas más", reivindica Bezares.

Muchos de estos centros afectados habían solicitado docentes para reforzar las aulas UECO mediante las plazas de libre configuración que tienen los centros, pero Conselleria (según denuncia el sindicato) las ha denegado.

Para UGT, lo más sorprendente es que es que "en muchos casos, ha sido la propia Coselleria la que había asegurado que enviaría docentes de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje ante el aumento de ratios y de necesidades del alumnado. Esos refuerzos todavía no han llegado. Los equipos educativos trabajan desbordados y el alumnado más vulnverable es, una vez más, quien paga las consecuencias".

Ratios desbordadas

Las ratios en las aulas UECO dependen del tipo de discapacidad que tenga el alumnado. En el caso de niños y niñas con autismo las ratios marcan entre 5 y 8 estudiantes. Para discapacidad intelectual, entre 4 y 6 y para discapacidad intelectual grave entre 6 y 8 personas. Sin embargo, en el caso de ser aulas mixtas, que son la gran mayoría, las ratios marcan entre 6 y 8 alumnos.

Pese a esto, Bézares denuncia que están llegando muchos casos al sindicato de aulas UECO que superan las 10 personas, lo cual influye muy negativamente en la calidad de la educación en el aula. "Los profes van desbordados porque son niños que requieren mucha atención y no llegan a todo", cuenta.

Los refuerzos están pedidos pero no llegan, mientras Conselleria aumenta este número de aulas de atención a la diversidad. Así, la Comunitat Valenciana cuenta con un total de 344 unidades específicas, de las cuales 244 son de Educación Infantil y Primaria y 100 de Secundaria. Por provincias, 154 aulas están ubicadas en la provincia de Alicante, 53 en la de Castellón y 137 en la de Valencia.

Educación inclusiva

UGT advierte que esta situación "vulnera el derecho en una educación inclusiva, equitativa y de calidad, recogido tanto en la LOMLOE como en la legislación valenciana sobre derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social".

“Cada alumno o alumna tiene unas necesidades concretas. Si se los priva del apoyo que la ley garantiza, el que estamos haciendo es excluirlos dentro del propio sistema educativo”, denuncian desde el sindicato.

Javier Bézares reivindica que "el conseller Rovira está incumpliendo su propia normativa. No basta con hablar de inclusión: hay que dotarla de medios, de profesionales y de voluntad política”. El sindicato también reclama que se active la comisión de seguimiento de las UECO, con la participación de familias, especialistas y organizaciones sindicales, "para analizar el impacto de las decisiones tomadas y garantizar transparencia en la gestión de recursos".

El sindicato advierte que, si Conselleria no rectifica, no descarta iniciar movilizaciones para "defender los derechos del alumnado con necesidades específicas y del profesorado que trabaja con ellos".