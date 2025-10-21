El PSPV denunciará las estadísticas de inmigrantes del Consell a Bruselas y estudia ir a la Fiscalía

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha anunciado esta mañana una batería de iniciativas legales contra los cambios pactados por PP y Vox en el Plan Valenciano de Estadística 2025-28, y que contemplan segregar datos por origen nacional para determinar los servicios que consume o las ayudas que recibe la población migrante.

“Esto vulnera cualquier tipo de legislación española y europea”, ha señalado Muñoz, desde la ley de Protección de Datos a la ley integral por la igualdad 15/2022, lo que expone al Consell a multas millonarias, en caso de realizar estos estudios, advierte. Pero también contraviene el convenio europeo de derechos humanos. Por eso, “el Partido Socialista va a reclamar ante todas las instancias. Vamos a ver si es posible una denuncia ante la Fiscalía, vamos a ir al Síndic de Greuges, a consultar al Gobierno si incumple la legislación nacional”. Además, anuncia que van a presentar el caso ante la comisión de Peticiones y la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. “Esto no es ajeno a las políticas populistas y racistas de Trump”, señala.

Como contó ayer este diario, Vox ha vuelto a apuntarse en las Corts varios tantos a costa del PP, que asume sus postulados y los eleva a políticas públicas. La cuestión es que en esta ocasión el PP no necesitaba el apoyo de Vox. PSPV y Compromís se habían abstenido para sacar adelante el Plan Valenciano de Estadística para el periodo 2025-2028, que el lunes pasó por las Corts Valencianes. Con todo, el PP decidió apoyar una resolución de Vox. que incorpora algunas novedades respecto al texto inicial.

Recepción de ayudas y uso de sanidad

En concreto, la resolución del partido de ultraderecha y el PP insta al Consell a medir particularmente a los inmigrantes. Se incorporan “estadísticas diferenciadoras entre la contribución neta al Estado del bienestar por parte de la población nacional y la población migrante”. Lo mismo ocurre con la recepción de ayudas por parte de la población nacional y la población migrante; el uso de servicios de urgencias sanitarias, e incluso en la cantidad de donantes de sangre. También pretende que se elaboren estadísticas sobre el absentismo laboral, en la empresa privada y la administración, distinguiendo no solo por nacionalidad sino también entre hombres y mujeres. Es decir, a partir de ahora, se medirá lo que aportan y lo que consumen los inmigrantes.

“Es evidente que Mazón está entregado a la extrema derecha, su futuro está ligado al apoyo de Vox, que lo mantiene con respiración asistida”, señalaba este martes el síndic del PSPV, José Muñoz. “Hay un racismo institucional. Desde el poder se identifica colectivos para señalarlos. La Generalitat atenta contra las personas migrantes que viene buscando un futuro mejor, y también van contra el colectivo LGTBi”, añade Muñoz en relación a la decisión de eliminar de las Corts la Comisión LGTBi, que ahora queda integrada en la de Familia. “Luego nos echaremos las manos a la cabeza cuando haya sucesos como en Torre Pacheco pero hoy el PP señala y discrimina a un colectivo. Que luego no vengan con la equidistancia. La violencia institucional provoca violencia en las calles”, concluyó.

PP: poner en valor la contribución migrante

Lo cierto es que lo que se aprobó el lunes en la Cámara autonómica ha provocado un reguero de reacciones. De los partidos de oposición, también de los sindicatos e incluso del propio PP, que ha tratado de rebajar los acuerdos con Vox ante la polvareda levantada. Los populares emitieron una nota señalando que lo que se ha aprobado en la comisión de Hacienda junto con el Plan de Estadística “no es ninguna enmienda, es una propuesta de resolución que no modifica el informe ni se incorpora formando parte del mismo. No implica ningún mandato expreso, puesto que el encabezamiento especifica que se lleve a cabo ‘en la medida de las posibilidades técnicas y materiales se incorpore’”.

Por un lado, señala que no es vinculante, pero al mismo tiempo defiende el acuerdo: “Conocer los gastos reales en materia de sanidad y servicios sociales es necesario para administrar los recursos disponibles y realizar una previsión de los recursos necesarios para un adecuado funcionamiento”. Y “conocer los datos de aportación al estado del bienestar por parte de la población migrante sirve también para poner en valor la aportación que realiza gran parte de ellos al sistema”.

Camarero: "Mejor el conocimiento"

Desde el Consell también se defiende la medida, aunque no iba en el plan original. La presentan como una manera de “mejorar el conocimiento de la realidad con datos precisos”. “Mejorar la información puede beneficiar las respuestas que demos o las políticas que se hagan. Acusar a este gobierno de racista no solo es manipulador sino tendencioso y falso”, ha señalado la portavoz del Consell, Susana Camarero, en rueda de prensa tras el pleno del Consell.

“Las estadísticas que muestren la situación de los migrantes debe servir de oportunidad, así lo quiero ver yo, de estudiar con datos reales su situación y dar una respuesta más adecuada. Vamos a trabajar por dar respuesta a situaciones. Datos dirigidos a dar mejor respuesta, en ningún caso perjudicar. No se por qué se sorprenden cuando el INE o la Delegación del Gobierno también computan datos de delitos por migrantes o no migrantes. Otras instituciones también recogen estos datos. Hay que ser mas cuidadosos y no buscar estos enfrentamientos”, añadió.