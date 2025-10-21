Vuelven las aguas negras al Parc Natural de l'Albufera por culpa de las lluvias, el calor y los restos de la siega

Lluvias, aumento de las temperaturas y restos de la siega del arroz por retirar. Una combinación, fatal, que tiene en vilo a los responsables del Parc Natural de l’Albufera por las posibles anoxias que puedan afectar al lago. La dificultad para retirar la paja sumada a las fuertes precipitaciones que dejó la dana Alicehan provocado la presencia de aguas negras en varios zonas del humedal. El seguimiento que está llevando a cabo la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ya ha detectado hasta siete puntos con problemas tanto al norte como al sur de la laguna. La situación ha empeorado respecto a un primer episodio de hace un par de semanas, que ya obligó a la suelta de aguas para diluir los efectos de la pudrición de los restos vegetales.

Uno de los campos donde pueden apreciarse aguas negras. / Francisco Calabuig

Sueltas de agua limpia

Desde el departamento que dirige el conseller Vicente Martínez Mus explican que se está llevando a cabo una monitorización con análisis continuos en aquellos campos donde la acumulación de paja es mayor. Insisten en que la parte positiva, al menos por el momento, es que están localizados en algunas partes del parque natural pero no en el lago. Así, explican que junto con los regantes se está preparando el contingente para sueltas de agua limpia “en el caso de que haga falta”. Por el momento estos aportes extraordinarios aún no se han decidido al tratarse, insisten, de casos aislados y podría resultar “contraproducente” que los arrastres resultantes alcanzaran el lago.

Retirada por parte de las brigadas

Medio Ambiente insiste en que se ha reforzado, eso sí, el dispositivo de recogida de los residuos de la cosecha por parte de la Generalitat. Y remarcan: “Aunque no lo hayan solicitado los agricultores si la paja se saca a zonas públicas las brigadas las retiran”. “También sigue disponible la quema en el caso de las áreas menos húmedas”, recuerdan aunque hasta la fecha no ha sido posible por la elevada humedad tras las intensas lluvias de hace una semana. El viento de poniente de estos días podría ayudar a secar los rastrojos, ya que el uso del fuego está autorizado por cuestiones fitosanitarias desde el pasado 10 de octubre.

Panorámica del humedal con uno de los puntos donde han aparecido aguas negras por la pudrición de la paja del arroz tras las lluvias. / Francisco Calabuig

Como se recordará, miles de peces aparecieron muertos hace un par de semanas en las distintas acequias y canales del término municipal de Sueca. Los regantes fueron entonces los encargados de dar la voz de alarma a las distintas administraciones tras observar que los cadáveres de lisas, lubinas y anguilas no dejaban de aumentar. La Conselleria de Medio Ambiente tuvo que anunciar entonces la inyección de más agua del Xúquer para evitar una mayor mortandad de fauna piscícola por falta de oxígeno. En un informe al que ha tenido acceso Levante-EMV del seguimiento que realizó la Administración autonómica los pasados 7 y 8 de octubre figura una relación de casi 4.000 ejemplares muertos de hasta nueve especies distintas, con las carpas como el grupo más afectado.

Restos de peces y crustáceos han vuelto a aparecer muertos en acequias y canales de l'Albufera. / Francisco Calabuig

Una situación crítica en 2020

El lago de l’Albufera ya pasó por una «situación crítica» tras un episodio de fuertes lluvias en noviembre de 2020. Entonces la Generalitat, con el Botànic al frente, tuvo que activar un plan de emergencia para una retirada masiva de la paja que amenazaba con pudrirse. La caída de 400 litros de agua en pocas horas, además de provocar inundaciones históricas alcanzando los 80 centímetros, el nivel más alto desde la riada de Tous de octubre de 1982, arrastró grandes cantidades de materiales de las zonas altas a las bajas generando enormes montones de paja que llegaron a superan las 10.000 toneladas de rastrojos del arrozal. Todo esto, sumado a las altas temperaturas inusuales para noviembre, provocó la pudrición del agua de los arrozales. Un escenario no tan distinto al de ahora.