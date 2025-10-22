Argüeso, exsecretario autonómico, se revuelve contra la Generalitat y el director general de Medio Natural por "no tener diligencia" el día de la dana

El exsecretario autonómico Emilio Argüeso se revuelve contra la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana por el último informe remitido a la causa de la dana. "Lástima que el señor [Luis] Gomis no tuviera la diligencia el día de la dana de cerciorarse que llegaba su mensaje" de ofrecimiento de los agentes medioambientales para vigilar barrancos, asegura el letrado del exnúmero dos de Emergencias, José María Bueno Manzanares.

Ofrecimiento de agentes medioambientales que nunca se movilizaron

La Conselleria de Medio Ambiente, a través del director general del Medio Natural, Luis Gomis, quiso sacar pecho en abril de que el 29 de octubre de 2024 ofreció a Emergencias a 200 agentes medioambientales para colaborar durante el dia de la dana. Una colaboración que finalmente nunca se produjo. Un día antes, el 28 de octubre de 2024, Emergencias pidió de forma preventiva la intervención de estos mismos agentes medioambientales, pero se rechazó, según han declarado dos trabajadoras de Emergencias, en las últimas semanas.

Retirada de los bomberos que nadie asume

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, investiga ahora este "baile" de ofrecimientos de los agentes medioambientales que nunca llegaron a intervenir. Y que obligó a movilizar a los bomberos forestales para vigilar in situ puntos concretos del barranco del Poyo y del río Magro, después de que se decretara la alerta hidrológica en ambas cuencas, a las 12.20 y 11.45 horas del 29 de octubre, respectivamente. Los bomberos se retiraron poco antes de las 15 horas, poco antes de que se iniciara la segunda crecida de caudal que provocaría 202 víctimas mortales en el barranco del Poyo y otras 15 en el río Magro (más otras ocho en la cuenca del Turia) durante la fatídica jornada del 29 de octubre. Pero nadie aclara a la magistrada de la dana quién tomó la decisión de retirar a los bomberos de los puntos de vigilancia de los barrancos de la cuenca del Poyo y el río Magro.

Medio Ambiente apuntaba a Argüeso

En medio de este cruce de informes, la Conselleria de Medio Ambiente acreditó a la jueza de la dana que el 29 de octubre ofreció los agentes medioambientales a la Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias (Avsre), cuyo dirección recae en la persona que ocupa la secretaria autonómica de Emergencias. El día de la dana era Emilio Argüeso, ahora investigado, quien ocupaba este cargo. Y ahora está en manos de Irene Rodríguez Rodrigo.

El exnúmero dos de Emergencias contrataca

Una información contra la que ahora se revuelve la defensa de Emilio Argüeso en un escrito al que ha tenido acceso Levante-EMV. "Mi cliente jamás recibió, ni nadie le envió dicha comunicación, que ha remitido al Tribunal el señor Gomis. Lamentando mi cliente que el señor Gomis no tuviera la diligencia el día de la dana del pasado 29/10/24 de ponerse en contacto directamente con él para hacer dicho ofrecimiento [de agentes medioambientales], o al menos cerciorarse de que dicho supuesto envío del ofrecimiento llegaba a manos del señor Argüeso, pues repito: jamás fue recibido por mi cliente y jamás fue enviado directamente a mi cliente", asegura.

Petición de nuevas diligencias

Por eso la defensa de Argüeso ha solicitado a la jueza de la dana que solicite a la dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informe de la trazabilidad de la supuesta comunicación remitida por el Director General de Medio Natural y Animal, don Luis Gomis Ferraz, y que al menos se indique: "Si realmente se recepcionó el día 29/10/24 la citada comunicación por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias; la persona que accedió a dicha comunicación en la citada agencia; las personas o entidades a quienes por quien recepcionó por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad Y Respuestas a las Emergencias la citada comunicación, fue reenviada o rebotada dicha comunicación, si es que se reenvió a alguien; y si dicha comunicación fue rebotada o reenviada por la persona que recibió dicha comunicación al señor Argüeso".