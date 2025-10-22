Camarero responde a Sánchez y le acusa de deber 565 millones de ayudas dana

Lo que se habla en el Congreso tiene su eco en la Comunitat Valenciana y viceversa. A una semana de cumplirse el aniversario de la dana del pasado 29 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el PP y el Consell de Carlos Mazón durante la sesión de control por tener "en el cajón" los 12 millones de donaciones privadas tras la riada, una crítica que ha recibido respuesta poco después de la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Susana Camarero, quien le ha reprochado al Estado de deber 565 millones en ayudas de primera necesidad.

La polémica viene por la duda sobre el destino de los 12 millones que la Generalitat había recibido de las donaciones privadas de la ciudadanía en los días posteriores a la catástrofe. De estos, el Consell indicó que 4,5 millones iban para ayudas a familias afectadas, mientras que el resto, Sánchez ha criticado este miércoles en el Consell que Mazón los mantiene "en el cajón", una crítica que Camarero ha replicado señalando que el Gobierno central "sigue sin cumplir con las familias valencianas afectadas por dana, a las que todavía debe 565 millones de euros en ayudas de primera necesidad”.

Según señalan fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales que encabeza Camarero, casi un año después de la tragedia, el Ejecutivo central sólo ha pagado ayudas a 7.497 familias, lo que representa apenas el 17,9% de las 41.674 familias que las solicitaron. “Esto significa que más de 34.000 hogares valencianos siguen esperando una ayuda que el Gobierno prometió y que nunca ha llegado”, ha lamentado la vicepresidenta primera.

Según los propios datos del Gobierno, las familias que sí han cobrado han recibido una media de 16.538 euros en concepto de daños materiales en vivienda y enseres. A partir de esa cifra, la deuda pendiente con las familias afectadas asciende a 565 millones de euros, una cantidad que “demuestra la falta de compromiso real de Pedro Sánchez con la Comunitat Valenciana”. “Sánchez aseguró solemnemente: si necesitan ayuda que la pida. Pues bien, los valencianos han pedido ayuda y no llega, que explique el Gobierno por qué”, ha aseverado Camarero.

Ayudas "a pulmón"

Frente a esto, la vicepresidenta primera del Consell ha destacado que la Generalitat ha pagado ya 240 millones de euros en ayudas de primera necesidad a unos 27.000 hogares valencianos. Es decir, el Consell ha abonado el doble de ayudas que el Gobierno por este concepto, y “lo ha hecho a pulmón, con recursos propios de la administración valenciana, porque el Gobierno sigue sin facilitarnos recursos a fondo perdido para costear la reconstrucción”.

Camarero ha añadido que “estas ayudas de la Generalitat se han concedido además de forma ágil, rápida y sin burocracia, hasta el punto de que las familias han recibido parte del dinero directamente en sus cuentas, sin necesidad de iniciar trámites administrativos ni burocráticos”. La vicepresidenta ha recordado que “estas ayudas no son un gesto político ni una promesa electoral; son un derecho de las familias que lo perdieron todo y que llevan un año esperando una respuesta que no llega”.