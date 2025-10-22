El Consell defiende que la medida trata de «mejorar» las políticas del colectivo

La aprobación el pasado lunes de una resolución de Vox sobre el Plan Valenciano de Estadística provocó ayer un reguero de reacciones. Los populares aseguraron que lo que se acordó en la comisión de Hacienda junto con el Plan de Estadística «no es ninguna enmienda, es una propuesta de resolución que no modifica el informe ni se incorpora formando parte del mismo. No implica ningún mandato expreso, puesto que el encabezamiento especifica que se lleve a cabo ‘en la medida de las posibilidades técnicas y materiales se incorpore’».

Señala que no es vinculante, pero al mismo tiempo defiende el acuerdo: «Conocer los gastos reales en materia de sanidad y servicios sociales es necesario para administrar los recursos disponibles y realizar una previsión de los recursos necesarios para un adecuado funcionamiento». Y «conocer los datos de aportación al estado del bienestar por parte de la población migrante sirve también para poner en valor la aportación que realizan».

Desde el Consell también se defiende la medida. La presentaron como una manera de «mejorar el conocimiento de la realidad con datos precisos». «Mejorar la información puede beneficiar las respuestas que demos o las políticas que se hagan. Acusar a este Gobierno de racista no solo es manipulador sino tendencioso y falso», señaló la portavoz del Consell, Susana Camarero.