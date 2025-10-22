Tribunales
El conseller Marciano Gómez admite que pagó 37.950 euros a Sergio Blasco por" información de Perú" cuando se dedicaba a la intermediación sociosanitaria
Declara como testigo y reconoce que no suscribió contrato alguno con el exgerente del Hospital General, juzgado ahora por malversación
El conseller de Sanidad Marciano Gómez ha admitido que pagó 37.400 euros a Sergio Blasco, ex gerente del Hospital General, a través de empresas interpuestas, por dos informes y una toma de contacto con proyectos sociosanitarios en Perú, sin ningún tipo de contrato. Marciano Gómez ha declarado hoy como testigo en el juicio del caso Osvaldos por la presunta malversación de 35 millones de euros en el Hospital General de València por el exgerente Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco.
Gómez ha explicado que conocía a Sergio Blasco desde 1995 cuando se inició en la gestión. Los pagos se produjeron entre 2009 y 2011, en un periodo en que Gómez dejó la gestión pública y se dedicaba a la intermediación sociosanitaria, una especie de ·'lobista'. "Yo le pagué a Sergio Blasco porque tenía relacion con Vamont (una de las empresas investigadas) y ante la crisis sanitara en España, surge la oportunidad en Suramerica de un nuevo impulso sanitario".
Marciano Gómez ha explicado que Blasco "tendría compatibilidad para hacer estos ejercicios. [Blasco] tenia relación con Suramerica como era publico y notorio. Y yo tenía clientes que les interesaba que yo tuviera linea de negocio. Se lo comenté, me acerqué a él, y le digo que tenía interés. Me dió un informe sucinto, breve pero extremadamente útil, para que yo pudiera responder a los clientes a los que yo asesoraba", ha explicado
Un total de once personas, entre ellas Sergio Blasco, están siendo juzgados desde el 17 de septiembre hasta el próximo mes de diciembre acusados de los delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho cometidos durante la gestión del centro hospitalario entre los años 2005 a 2014. Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco que llegó a estar investigado en esta causa, se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 20 años de prisión y una multa de 14 millones de euros.
