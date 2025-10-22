Circulación
El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
La autovía A-7 dificulta la circulación en la parte oeste en sentido Alicante desde Museros hasta el polígono de Riba-Roja por las obras de recuperación de la dana
J.R.
El tráfico en Valencia se encuentra colapsado, sobre todo, la salida de València, en el área metropolitana en sentido Alicante. El movito de es las obras de restitución de las estructuras colapsadas sobre el barranco del Gallego, a la altura del kilómetro 336,850 de la A-7, a la altura de Quart de Poblet, a causa de la dana del 29 de octubre de 2024 que empezaron en la noche de este martes y han retrasado la apartura al tráfico en Valencia a partir de las 7.30 horas. Los cortes nocturnos totales de las calzadas de la A-7 estaban previstos entre las 22 horas de la noche y las 6 horas de la mañana y se había mantenido los desvíos.
20 kilómetros
Según apunta la Dirección General de Tráfico (DGT) en València, a causa de estas obras de restitución, hay más de 20 kilómetros de retenciones en sentido Alicante. Concretamente, desde el kilómetro 314 hasta el 335, es decir, desde Museros hasta el término municipal de Riba-Roja, cerca del Polígono de Loriguilla.
Esta congestión de tráfico en Valencia afecta a otras vía como la V-30, desde la pedanía de Forn d'Alcedo hasta la incorporación a la carretera de Alicante por la V-31 con hasta 9 kilómetros de atascos.
Igualmente ocurre en la CV-35, a la altura de la Canyada, donde el tráfico en Valencia se ve afectado en su incorporación a la A-7.
Todos los cortes
- Noches del 21 al 23 de octubre: Corte completo de la calzada sentido Alicante para pavimentación de los entronques y señalización. En esta fase se restituirá la calzada primitiva estrechando los carriles con pintura amarilla, con ancho de arcén exterior de 1m, carriles de 3,25 m en el derecho y central y 3,00 m en el carril izquierdo. Esto permitirá disponer de un carril de trabajo junto a la mediana para terminar de ejecutar el caz y la barrera New Jersey de hormigón. Corte parcial de la calzada sentido Barcelona, carril interior, para adaptación de sistemas de contención en la mediana.
- Noches del 3 al 7 de noviembre: Cortes completos en ambos sentidos (no coincidentes) para extendido de aglomerado. La calzada sentido Alicante (noche del 3 al 4) quedará completamente finalizada y con pintura definitiva. La calzada sentido Barcelona (noches del 4 al 7) quedará señalizada con pintura de obra dado que por ella tendrán que acceder los camiones que transporten los materiales procedentes de la demolición del desvío
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Una técnica de Emergencias revela que el ofrecimiento del Consell de agentes medioambientales para vigilar barrancos 'no llegó a sala
- Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
- Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi