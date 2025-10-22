Planas se suma al 'desembarco' de ministros a las puertas del aniversario del 29-O

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitará este jueves varias infraestructuras agrícolas afectadas por la dana y reconstruidas por la empresa pública Tragsa. La visita podría no tener nada de relevante si no fuera porque se trata del tercer miembro del Ejecutivo que visita la provincia de Valencia esta semana. Primero lo hizo la ministra de Sanidad, Mónica García, quien participó el lunes en una sesión colectiva llevada a cabo por la Unidad de Salud Mental de Emergencias (USME) de Catarroja; y el martes, fue el turno del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien mantuvo un encuentro con asociaciones, profesionales y empresas del sector cultural.

Es evidente que la presencia de los miembros del Gobierno se está intensificando cuando se acerca el primer aniversario de la dana, que afectó a más de 300.000 valencianos y valencianas. Falta por ver si entre el viernes y el sábado, algún ministro o ministra se persona en Valencia y sigue adelante con esta especie de 'desembarco' ministerial a las puertas del 29-O.

Falta por ver qué y cuántos miembros del Ejecutivo asisten al funeral de Estado que tendrá lugar el próximo 29 de octubre en el Museu Príncep Felip. Según publicaba ayer este periódico, Moncloa aún no ha cerrado la lista de ministros asistentes; se trata de una cuestión que aún están planteando los servicios protocolarios.